Debemos tener precaución con elementos como las luces navideñas

Los bomberos insisten en que un descuido puede transformar las fuentes de calor en un serio peligro

Con la bajada de las temperaturas, chimeneas, braseros y estufas vuelven a convertirse en aliados habituales en muchos hogares. Sin embargo, los bomberos insisten en que un descuido puede transformar esas fuentes de calor en un serio peligro.

Un ejemplo frecuente es el encendido accidental de telas o cortinas demasiado cercanas, un error que puede desencadenar un incendio en cuestión de segundos. Para evitarlo, recomiendan mantener siempre una distancia de seguridad y extremar la precaución, especialmente en estas fechas, con elementos como las luces navideñas, que deben situarse al menos a un metro de cualquier foco de calor. También alertan sobre la costumbre de colocar ropa sobre los radiadores o calefactores, una práctica que multiplica el riesgo.

Cuidado con el uso de gas y combustibles

Los incendios no son la única amenaza durante el invierno. El uso de gas y combustibles puede provocar la acumulación de monóxido de carbono, un gas altamente tóxico conocido como el “asesino silencioso” por ser indetectable a simple vista. Los expertos advierten de señales de alerta, como llamas que no presentan el color azul habitual, sino tonos rojizos o anaranjados.

A ello se suman los peligros derivados de enchufes y regletas sobrecargados, que pueden generar sobrecalentamientos y provocar cortocircuitos. Por todo ello, los bomberos aconsejan ventilar la vivienda varias veces al día y mantener en buen estado las instalaciones: retirar las cenizas a diario, limpiar a fondo los sistemas de calefacción y realizar una limpieza anual de las chimeneas, medidas básicas que pueden resultar decisivas para evitar accidentes graves.