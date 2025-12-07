Los Bomberos de Barcelona estrenan una ambulancia pionera en la península

Álex Aragonés 07 DIC 2025 - 03:00h.

La ambulancia de soporte vital avanzado estará destinada al parque de bomberos del Eixample, donde han instalado un punto de recarga

Bomberos forestales de toda España exigen en Madrid "respeto" a su profesión y la aplicación "efectiva" de sus leyes básicas

BarcelonaLos Bomberos de Barcelona cuentan con un vehículo pionero en toda la península. Se trata de la primera ambulancia de apoyo vital avanzando cien por cien eléctrica que refuerza el compromiso del consistorio de la capital catalana con la movilidad sostenible.

Este vehículo estará destinado en El Parque de Bomberos del Eixample, donde se ha instalado un punto de recarga para la ambulancia con etiqueta "0" emisiones.

Se trata de una unidad de soporte vital avanzando montada sobre un chasis Ford E-Transit de 185 CV y una batería de 73 kWh. "Esta ambulancia estará dotada de una autonomía aproximada de 240 kilómetros en entorno urbano"; ha explicado el Ayuntamiento de Barcelona.

Campaña de invierno de prevención de incendios

En la presentación del vehículo, el Servicio de Protección Civil, Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPCPEIS), conocido popularmente como Bomberos de Barcelona, también han informado de su puesta en marcha de la campaña de invierno de prevención de incendios .

El SPCPEIS está elaborando su nuevo plan estratégico, que pretende "planificar y preparar la respuesta de la ciudad frente a emergencias y situaciones de riesgo". Constará de unos 40 proyectos y tendrá una vigencia de ocho años, tiempo con la que se pretende sentar las bases para la protección civil de la Barcelona del futuro frente a las grandes transformaciones urbanas que vivirá la ciudad durante la próxima década.

"Una de las prioridades es impulsar la instalación de detectores de humo en viviendas"

"Una de las acciones del plan es incluir medidas específicas para reforzar la prevención y seguridad en el ámbito del hogar. Una de las prioridades es impulsar la instalación de detectores de humo en viviendas, herramienta sencilla, económica y muy efectiva para detectar incendios en sus fases iniciales", han explicado.

La iniciativa también estará acompañada de campañas informativas, colaboración con entidades y administraciones para facilitar el acceso a estos dispositivos, y formación específica para garantizar que la ciudadanía conozca las pautas de uso y mantenimiento adecuado: "El objetivo es reducir el riesgo de incendios y mejorar la protección de las personas".

Más de 70 actuaciones diarias

Hasta el 30 de noviembre, los Bomberos de Barcelona ha realizado un total de 23.781 intervenciones en salvamentos, incendios o explosiones, asistencias técnicas, y tareas de prevención operativa, lo que supone 71 servicios al día.

De estos 4.897 fueron servicios relacionados con incendios o explosiones, de los que 1.894 tuvieron lugar en viviendas. El resto han tenido lugar en el espacio público, locales, empresas, etc.

Los Bomberos también ofrecen un gran número de servicios de muy variadas características de ayudas al ciudadano y de carácter no urgente y pueden ir desde saneamientos de construcciones a apuntalamientos, actuaciones por temporal de lluvia o fugas de agua, escapes de gases o derramamiento de líquidos, entre otros.

Casos de pobreza energética

Asimismo, el cuerpo también trabaja con una guía de indicadores para detectar casos de pobreza energética una vez que han accedido a una vivienda y que quedan incluidos en los informes que ofrecen de todos los servicios.

"Por ejemplo, la presencia de fogones en la cocina en un edificio con suministro de gas; la acumulación de garrafas de agua de la calle; la presencia de velas o lámparas sin bombillas; o bien la presencia de goteras y humedades, entre otros aspectos", culminan desde Bomberos de Barcelona que, desde enero hasta el pasado mes de octubre ha realizado un total de 413 informes con posibles indicadores de pobreza energética.