15 DIC 2025 - 16:56h.

Un niño ha sido ingresado en el hospital en estado crítico tras caer desde un edificio en Palma de Mallorca

Un niño ha resultado herido de gravedad tras caer desde un bloque de pisos en Palma de Mallorca. Los hechos ocurrieron este lunes, sobre las tres de la tarde en la calle General Riera.

La Policía Nacional y los servicios de emergencia acudieron hasta el lugar tras recibir el aviso de que un niño se había precipitado desde uno de los pisos hasta caer al vacío. Cuando los sanitarios llegaron pudieron atender al menor en la misma calle. Fue trasladado en ambulancia al hospital donde ha sido ingresado en estado crítico, según han informado medios locales como 'Diario Mallorca'.

Los agentes han abierto una investigación para determinar las causas de esta caída, aunque por el momento descartan la intervención de otras personas en el suceso. La edad del menor no ha sido confirmada, tampoco la identidad de su familia. El menor se precipitó desde uno de los pisos y cayó justo encima de un coche que se encontraba estacionado en la calle.

El niño permanece en el hospital

Los sanitarios que atendieron al pequeño en el lugar de los hechos y que rápidamente le trasladaron al hospital, confirmaron que presentaba diversas lesiones de carácter muy grave. Hasta esa localización también acudieron agentes de la Policía Local además de la Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.

El menor ha sido ingresado de urgencia en Son Espases, después de que los servicios de emergencia le trasladasen hasta allí en una ambulancia tras comprobar que estaba en estado crítico. Permanece ingresado en el centro tras presentar múltiples lesiones muy graves. No han confirmado nada más sobre su evolución.