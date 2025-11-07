Gonzalo Barquilla 07 NOV 2025 - 19:40h.

La Guardia Civil sigue sin descartar hipótesis sobre la caída de una menor desde un edificio en Gáldar, que continúa hospitalizada

La menor se precipitó desde un edificio en Gáldar el pasado miércoles y fue evacuada en helicóptero

Han pasado ya dos días desde que una menor de 14 años resultara herida al precipitarse desde un edificio en el municipio grancanario de Gáldar y por el momento no han trascendido novedades sobre su estado de salud. La adolescente permanecería hospitalizada, aunque las autoridades no han ofrecido información oficial sobre su evolución ni sobre si permanece en una unidad de urgencias, en planta o en observación.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del suceso. Las diligencias siguen en curso con el objetivo de determinar si la caída fue accidental, fortuita o intencionada, tal y como apuntó 'La Provincia'. De momento, no se ha ofrecido ningún detalle adicional y se pide prudencia hasta que concluyan los trabajos.

La menor sufrió lesiones en la cadera tras la caída, aunque se desconoce desde qué altura se precipitó. Fue atendida en un primer momento en el Centro de Salud de Gáldar y, una vez estabilizada, trasladada en helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) hasta un hospital de la capital grancanaria.

La tensión por la caída de la menor desde un bloque de viviendas de Gáldar

Los hechos ocurrieron sobre las 14:10 horas del miércoles 5 de noviembre, en una zona cercana a la calle El Burrero, en Gáldar. Según relataron testigos, la menor se precipitó desde una ventana de un bloque de viviendas, lo que generó una rápida movilización de los servicios de emergencia.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias activó un operativo en el que participaron agentes de la Policía Local de Gáldar, la Guardia Civil, Bomberos y personal sanitario del SUC. Gracias a la cercanía del centro de salud, la víctima recibió asistencia inmediata antes de su traslado en helicóptero.

El suceso causó una gran conmoción en el municipio y en toda Gran Canaria, donde vecinos y allegados continúan pendientes de la evolución de la menor mientras avanza la investigación.