Amiga de los padres detenidos por presuntamente matar a su bebé: "Tenían problemas de alcohol y drogas"

Detenidos dos padres por la muerte violenta de su bebé de seis meses en Ciudad Real

Un bebé de apenas seis meses ha muerto en Ciudad Real. Según la investigación, el bebé fue zarandeado con violencia por su padre, quien se encontraba en estado ebrio. Tanto él como la madre del menor han sido detenidos, acusados de un presunto delito de asesinato.

'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar en directo con una amiga de los padres detenidos, que vio a ambos la noche antes de presuntamente asesinar a su hijo. Explica el posible motivo de la discusión que tuvieron esa noche: "La discusión fue porque el padre, aparte de que iba bajo los efectos de sustancias, decía que el niño no era suyo y empezaron a discutir, que un testigo los vio".

Amiga de los padres detenidos: "La había mandado al hospital de la paliza que le había dado"

Además, aclara que tanto él como ella tenían problemas con el alcohol y las drogas: "Los dos tenían problemas con el alcohol y las drogas, ella estaba embarazada y seguía consumiendo".

Por otro lado, explica que la madre había sufrido maltrato por parte de su pareja, pero que le había retirado una denuncia por violencia de género: "Ella no me lo había comentado, pero yo le había visto que siempre llevaba mucho maquillaje y yo me enteré de que la había mandado al hospital de la paliza que le había dado. Yo le había animado para que le dejara y ella me decía que no, que estaba con él por el niño, que lo quería, que no lo iba a dejar".