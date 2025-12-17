Sara Sálamo muestra en 'En silencio' la otra cara de los futbolistas : "La gente entenderá que sí sufren"

La salud mental, el desgaste físico y mental de la alta competición, la resiliencia para superar una lesión son temas de su documental.

En 'En Silencio', estrenada en cines el 21 de noviembre, muestra la recuperación de su pareja Isco.

"Hace unos días, la vida volvió a repetirse. El mismo hueso. El mismo silencio. Hace un año decidí encender la cámara para contar lo que no se ve: la soledad, el miedo y la fuerza que nace cuando parece que no queda nada. En Silencio, esa película que nació en casa, con heridas abiertas y sin guion previo es una historia sobre Isco, sí, pero también sobre todos los que alguna vez hemos tenido que reconstruirnos desde cero. Y ahora, la realidad y la película se cruzan de nuevo… demasiado cerca". Era la forma de Sara Sálamo de anunciar en agosto que su documental estaría en el Festival de San Sebastián. Tras este paso se estrenó en cines el pasado 21 de noviembre.

Isco, el protagonista de una historia que habla de salud mental y resiliencia, se rompió el peroné izquierdo el 16 de mayo de 2024 en un partido liguero en Las Palmas. Se perdió el final de la Liga, la posibilidad de ir a la Eurocopa -ese otro dolor de los jugadores, perderse uno de estos eventos en su mejor momento-, y al final del verano volvió a pasar por el quirófano.

El día a día de muchos profesionales del fútbol. Millonarios sí, pero que también deben convivir con la presión, la fama, las lesiones, las expectativas.

Y que sí, como dice Sálamo sufren. Millonarios, sí, pero también, como todos, con su lado oscuro.

Y sus parejas también. Porque Sálamo tuvo que sufrir constantes ataques al ser señalada como responsable del bajo rendimiento de Isco en algunos momentos de su carrera. También pasó a ser la mujer de, algo que también afecta mentalmente pues te conviertes en la sombra de la pareja.

"Hay personas que trabajan bien bajo presión y otras que funcionan mejor bajo el amor"

En una entrevista en la cadena Ser, Sálamo ha hablado claro sobre algunas de estas realidades. Por ejemplo, lo complicado que es triunfar en el deporte de élite y las diferentes formas de lograrlo. "Hay personas que trabajan bien bajo presión y otras que funcionan mejor bajo el amor. Isco en el Betis ha encontrado un equipo que le quiere, que le cuida y donde se ha sentido muy valorado”.

Un desgaste físico y mental que no todos los aficionados ven entre el dinero y la fama

Desde su punto de vista, la distancia emocional entre el deportista y el aficionado a veces impide comprender el desgaste físico y psicológico al que muchas de estas figuras se enfrentan diariamente. Y eso es algo que ella ha querido mostrar en este documental.

"Supongo que la gente entenderá que sí sufren, pero como estas figuras están acompañadas de mucho dinero, de los focos, de la fama, del brilli brilli, pues parece como que duele menos".

Isco se recuperó de la lesión, triunfó en el equipo sevillano -El Betis llegó a ser finalistas de la Conference League europea-. Pero se volvió a lesionar. Dice él que es un 'actor de método' con todo el gracejo que puede. Pero Isco se ha vuelto a levantar. En silencio.