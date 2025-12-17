Claudia Barraso 17 DIC 2025 - 17:36h.

Un futbolista del Guadalajara se ha hecho viral durante el partido contra el Barcelona por su gran parecido a Sergio Ramos

El partido de la Copa del Rey entre el Deportivo de Guadalajara y el Barcelona se hizo viral. Y no por el resultado, tampoco por la propia competición, sino por una imagen que captó la cámara en el minuto 19 de partido y que desconcertó a todos los presentes.

Las redes sociales se volvieron locas al pensar que era Sergio Ramos el que estaba jugando en Guadalajara. Sin embargo, cuando comenzaron las especulaciones y la imagen circuló por todas las redes sociales, vieron que no se trataba de él, sino de otro futbolista cuyo parecido es asombroso. Se trata de Borja Díaz.

Con muchos menos tatuajes, pero con rasgos muy similares al futbolista campeón del mundo y de Europa con España, Borja se hizo viral durante su partido contra el Barcelona. Es madrileño, juega de mediocentro o de extremo y tiene 35 años. Ha recorrido muchos equipos diferentes a lo largo de su trayectoria laboral, como el Fuenlabrada, Arenas, Rayo Majadahonda, Melilla, Talavera, Estepona y este año el Deportivo de Guadalajara.

Su gran parecido al sevillano

Su imagen no ha pasado desapercibida. Incluso su gran parecido con el andaluz se ha viralizado en países como México. Algunos usuarios han afirmado que se parece más que el propio futbolista. Tanto los ojos, como la nariz como la barba y el pelo son prácticamente igual. Por el momento no hay respuesta del verdadero Sergio Ramos.