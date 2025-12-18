Un niño de cuatro años fue localizado andando solo por la calle en Mallorca: se escapó de casa y recorrió medio kilómetro

Un niño de 10 años herido de gravedad tras precipitarse desde un edificio en Palma: cayó encima de un coche estacionado

Compartir







Un niño de cuatro años fue devuelto este pasado miércoles con su familia después de que un vecino y un empleado de Correos lo encontraran caminando solo por una calle de Son Servera, en Mallorca. Todo apunta a que el niño salió de su domicilio sin que sus familiares se percatasen y recorrió por su cuenta aproximadamente medio kilómetro. Gracias a la intervención de la Policía Local de Son Servera, se logró avisar a los padres, que acudieron para hacerse cargo del pequeño.

Así lo recoge 'Diario de Mallorca'. Según detalló la Policía Local, alrededor de la una y media del mediodía se recibió una llamada de un ciudadano que alertaba de la presencia de un niño de corta edad solo en la vía pública desde hacía un tiempo, sin supervisión de ningún adulto. Una patrulla se desplazó hasta el lugar y halló al menor, que estaba siendo atendido por un vecino y un trabajador de Correos, ya que la zona registraba una circulación intensa de vehículos.

No existía ninguna denuncia por desaparición

El agente inició las gestiones pertinentes a través de la central policial para localizar a los familiares, aunque en un primer momento no fue posible, puesto que no existía ninguna denuncia por desaparición y el niño no supo indicar ni su dirección ni otros datos personales.

Al no disponer el vehículo policial de un sistema de retención infantil, el agente solicitó la ayuda del ciudadano para acompañar caminando al menor hasta las dependencias policiales, donde podría permanecer atendido mientras continuaban las gestiones.

Durante el recorrido, la Policía se puso en contacto con un centro de educación infantil, cuyos docentes lograron identificar al niño y facilitar el contacto de sus padres, que residían a unos 500 metros del punto donde había sido localizado. Una vez avisados, los progenitores acudieron y el menor les fue entregado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde la Policía Local y el Ayuntamiento de Capdepera expresaron su agradecimiento tanto al vecino como al trabajador de Correos por su actitud responsable al atender al niño, así como al centro educativo por su colaboración. Además, subrayaron que la protección y el cuidado de los menores es una responsabilidad compartida por toda la sociedad.