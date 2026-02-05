Claudia Barraso 05 FEB 2026 - 19:08h.

La Aemet ha lanzado una advertencia sobre la borrasca que llega este sábado al país: los efectos serán mucho peores

La borrasca Leonardo obliga a desalojar por completo la localidad de Dúdar, Granada, ante el riesgo de inundaciones

La borrasca Leonardo ha descargado con intensidad durante toda esta semana. Sucedió a ‘Kristin’, que dejó muchas precipitaciones y avisos en todo el país. Andalucía está siendo la comunidad más afectada por este tren de borrascas y lejos de esperar días soleados, este sábado damos la bienvenida a otro temporal.

Aunque los efectos de la borrasca Leonardo vayan debilitándose con el paso de los días y las lluvias no sean tan intensas en algunas zonas, el sábado aparecerá una nueva borrasca atlántica que intensificará de nuevo todos estos efectos. Como si se tratase de una carrera de relevos, los frentes van tomando el control de la península semana tras semana. La Aemet ha difundido un comunicado donde advierte de los efectos de este nuevo temporal.

No hay que confiarse. Este viernes, Leonardo dejará sus últimos coletazos, pero esto no significa señal de tregua, todo lo contrario, sirve para anunciar que algo peor llega al país este sábado. La borrasca aparece renovada, con mucha más fuerza y con la intención de dejar más tormentas, rachas de viento más fuertes y a mucha gente preocupada por el estado de las calles de sus ciudades, según informan medios como 'El Debate'.

Las zonas más afectadas

Las zonas más afectadas serán las montañosas situadas al oeste y sureste, especialmente en el Sistema Central, la Meseta sur y el noreste peninsular. Por el momento, la agencia prevé que, en las zonas más afectadas por las borrascas previas, se acumulen hasta 300 litros por metro cuadrado. No solo habrá lluvias y viento, sino que esta vez también hará mucho frío. Todavía parece no tener nombre, pero si que han saltado todas las alarmas por su llegada.

Lo curioso de esta nueva borrasca es que viene acompañada de una masa de aire frío, lo que puede congelar la lluvia y hacer que el protagonista de la semana que viene sea el granizo. Ya hay establecidas alertas por fuerte oleaje de cara al viernes, sobre todo en Baleares y Canarias, donde recomiendan no acercarse demasiado al mar, ya que las olas podrían alcanzar hasta los siete metros de altura.