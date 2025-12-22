En su recurso, la defensa alegaba que la sentencia era nula por falta de motivación en cuanto a la expulsión del territorio nacional del acusado

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a prisión permanente revisable a Ali Kouch, responsable del asesinato de su esposa embarazada y de su hijo de siete años en Sa Pobla, Mallorca, en mayo de 2021. La resolución del TS rechaza el recurso de casación presentado por la defensa, que pretendía anular la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

En su recurso, la defensa alegaba que la sentencia era nula por falta de motivación en cuanto a la expulsión del territorio nacional del acusado tras acceder al tercer grado, en lugar de justificarlo según partes proporcionales de cumplimiento mínimo de las penas o libertad condicional. El Supremo rechazó estos argumentos, señalando que el Código Penal deja en manos del tribunal juzgador la determinación del tiempo de cumplimiento antes de proceder a la expulsión, por lo que no era necesario detallar el motivo por el que se descartaban otras alternativas.

La condena incluye 25 años de prisión por el asesinato de su esposa embarazada, prisión permanente revisable por el asesinato de su hijo de siete años y seis meses de prisión por maltrato habitual. Con la confirmación del Supremo, la resolución se convierte en firme y definitiva, sin posibilidad de recurso.

Según se detalla en la sentencia, Kouch aprovechó la vulnerabilidad de su hijo menor, estrangulándolo tras inmovilizarlo con los pies. La resolución destaca la desproporción de fuerzas entre un adulto y un menor de siete años, lo que facilitó la consumación del crimen y constituye una conducta merecedora de un contundente reproche penal.