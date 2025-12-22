El cuerpo rescatado corresponde a un varón, cuya identidad deberá ser confirmada oficialmente

Muere una persona al caerse accidentalmente desde la cúpula de un hotel de Hospitalet

Compartir







La Guardia Civil ha informado a primera hora de la tarde de este lunes del hallazgo de un cadáver en el Parque Natural del Moncayo, en el marco del operativo de búsqueda activado para localizar a un montañero de 69 años, vecino de Utebo (Zaragoza), que se encontraba desaparecido desde el pasado sábado.

Según ha comunicado el Instituto Armado, el cuerpo rescatado corresponde a un varón, cuya identidad deberá ser confirmada oficialmente. El cadáver será trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la correspondiente autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

PUEDE INTERESARTE Investigado un padre por pegarle una fuerte bofetada a su hijo de 13 años en un centro comercial de Santander

La alerta por la desaparición se produjo el domingo por la tarde, cuando un familiar del montañero contactó con la Guardia Civil. Según indicó, el hombre había salido el sábado con la intención de realizar el ascenso al Pico Moncayo, pasar allí la noche y reunirse al día siguiente con un grupo de montañeros en el Parque Natural del Moncayo. Al no lograr localizarlo, los propios compañeros dieron aviso de su desaparición.

Desde ese mismo momento, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Tarazona inició un dispositivo de búsqueda a pie por la zona. Las labores se desarrollaron en un contexto de condiciones meteorológicas adversas, lo que dificultó notablemente el rastreo durante las primeras horas.

PUEDE INTERESARTE Indemnizan con 260.000 euros a la familia de un malagueño que murió por un control cardiológico deficiente

Una vez mejoró el tiempo, al operativo se incorporó el helicóptero de la Guardia Civil, lo que permitió ampliar el radio de búsqueda. Finalmente, tras intensas labores de localización, el cuerpo fue hallado este lunes, poniendo fin a un operativo que se ha prolongado durante más de 24 horas.