Muere una persona al caerse accidentalmente desde la cúpula de un hotel de Hospitalet

Redacción Cataluña 22 DIC 2025 - 14:58h.

BarcelonaEn la madrugada del pasado sábado 20 de diciembre sobre las 02:30 horas, murió al instante una persona al caer de un hotel situado en la gran vía del Hospitalet de Llobregat, Barcelona, llamado Hesperia Apartaments Fira. Los mossos d'esquadra indican que no hay ningún indicio criminal y que se trataría de una muerte accidental aunque a ciencia cierta, no se sabe la causa. La persona fallecida era un cliente y cayó desde la cúpula del hotel.

Un hotel muy visitado

Hesperia Apartments Fira es un conjunto de apartamentos turísticos operado por una cadena hotelera española, que pone a disposición de los huéspedes estancias pensadas para vivir como en una vivienda, con cocina completamente equipada y espacios amplios y confortables. Este lugar es muy frecuentado por viajeros y congresistas debido a su cercana ubicación con el Aeropuerto y al recinto Fira de Barcelona

Otros casos similares

Este tipo de muerte es más concurrente de lo que pensamos. El pasado mes de noviembre, un hombre italiano de 29 años también tuvo una caída letal, esta vez los hechos fueron en un hotel de l'Eixample, Barcelona. Otro caso sucedió en octubre de 2025, esta vez en un hotel de Canarias y la persona fallecida fue un turista británico.

Un hombre muere en Tarragona por un disparo en la cabeza

Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte violenta de un varón cuyo cuerpo sin vida ha sido localizado este domingo por la tarde en las inmediaciones del Nou Estadi Costa Daurada, en Tarragona. El cadáver presentaba un impacto de bala en la cabeza. El hallazgo se produjo sobre las 16:15 horas por parte de varios ciudadanos que paseaban por la zona y que alertaron inmediatamente al 112. La persona fallecida por el momento no ha sido identificada y se desconoce si portaba documentación.

¿Ha sido un homicidio?

Aunque el disparo en la cabeza hace pensar en un homicidio, los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis, incluida la posibilidad de un accidente relacionado con la actividad cinegética en la zona cercana. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de los Mossos, efectivos de la División de Investigación Criminal (DIC) y el Área de Policía Científica, que han acordonado el perímetro. La autoridad judicial ya ha sido informada y se ha decretado el levantamiento del cadáver para practicar la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Tarragona, que será clave para determinar la trayectoria del proyectil y la distancia del disparo.

Dos presuntos asesinatos en menos de 24 horas

Este suceso se produce apenas unas horas después de otro episodio de violencia en Cataluña, en la madrugada del sábado al domingo, un hombre resultó asesinado por arma blanca en Molins de Rei, Barcelona, tras una pelea en la vía pública. La causa del conflicto fue un ajuste de cuenta entre dos bandas. La víctima es un hombre de 42 años y aún no hay personas detenidas.