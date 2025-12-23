Detienen a varias personas y desmantelan una secta en Tenerife: sometían a los adeptos a rituales, drogas y sacrificios de animales

Una acusada en el caso de la secta de Vistabella califica de espirituales las relaciones sexuales que tuvo con el líder

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas, cuatro en Tenerife y una en Las Palmas de Gran Canaria, por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita, maltrato animal, estafa, lesiones, contra la salud pública y falsedad documental.

Los arrestados, presuntamente, lideraban un grupo que, al objeto de enriquecerse ilícitamente y al amparo de prácticas propias de santería (culto afroamericano), sometían a un control absoluto a sus adeptos (personas con distintas vulnerabilidades) a quienes manipulaban mediante la utilización del engaño y la inculcación de miedos, en ocasiones, de tipo espiritual.

De hecho, realizaban ceremonias con sacrificios de animales y consumo de drogas, detalla la Policía Nacional en una nota. Los detenidos gestionaban un grupo que bajo una apariencia de espiritualidad, realizaba rituales esotéricos a cambio de una importante prestación económica, espiritual o incluso enfermedades.

Las sustancias que consumían

Durante los rituales desarrollados se sacrificaban animales y se consumían sustancias que suponían un riesgo para la salud, como el estramonio, el popper o la cocaína. El control psicológico ejercido por el líder era de tal intensidad que varios adeptos han tenido que recibir tratamiento psiquiátrico tras su salida del grupo.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial el pasado jueves, decretándose prisión provisional para el líder de la secta y medidas cautelares para el resto de los arrestados. La Policía Nacional informa también de que mantiene habilitado el correo electrónico sectasdestructivas@policia.es para que cualquier ciudadano pueda comunicar hechos relacionados garantizando, en todo momento, el anonimato y la confidencialidad.

Los agentes advierten a la población del riesgo que entrañan este tipo de grupos dado que, en el marco de unas actividades aparentemente espirituales y utilizando el engaño y la coacción de sus seguidores, desarrollan actos ilícitos a cambio de importantes prestaciones económicas.