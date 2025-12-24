Los conflictos familiares que surgen en Navidad y los temas que hay que evitar en estas reuniones

Aunque cada familia tiene sus propias 'líneas rojas', hay asuntos que repetidamente provocan discusiones y que conviene no tratar

La Navidad suele ser sinónimo de paz, unión y armonía familiar. Sin embargo, para muchas personas estas fechas se convierten en un auténtico revuelo emocional. Reuniones largas, expectativas y viejas tensiones familiares reaparecen, haciendo que cualquier comentario fuera de lugar pueda acabar en discusión. No es casualidad: la Navidad reúne todos los ingredientes perfectos para el conflicto. Así informa Marta Manchón en el vídeo.

Aunque cada familia tiene sus propias 'líneas rojas', hay asuntos que repetidamente provocan discusiones y que conviene evitar si el objetivo es mantener la calma. Los españoles, tal y como ha comprobado la reportera de Informativos Telecinco, lo tienen claro: nada de política y fútbol cuando se está en la mesa.

La política

La política encabeza la lista de temas conflictivos. En un contexto de gran polarización social, cualquier comentario puede interpretarse como un ataque personal.

"Es un día especial para estar en familia y no molestar a nadie, porque es un tema en el que hay muchas opiniones. Es mejor tomar los polvorones sin peleas ninguna", cuenta un matrimonio.

El fútbol

Aunque pueda parecer un tema inofensivo, el fútbol puede ser sorprendentemente explosivo. Las rivalidades entre equipos despiertan pasiones que, mezcladas con alcohol y bromas mal entendidas, pueden acabar en discusiones acaloradas, especialmente entre cuñados o primos.

"Yo soy del Betis y mi mujer es del Sevilla, así que es mejor que no tratemos estos temas durante los próximos días", nos explican. "Cada uno por su lado y así no lo hablamos".

La solución

Incluso en muchas familias el conflicto se sirve solo. "Siempre está el típico familiar que no ves en todo el año, que ni le llamas ni te llama, y esa vez coincides y te toca estar con él", aseveran otros. Algo que "cuesta más" cuando, según indican, estás "con el primo o el cuñado que sabe de todo". "¿Hablas de perros? Sabe de perros. ¿Hablas de vino? Sabe de vinos".

Ante estas situaciones, la solución la dan por conocida: "Beber más vino".