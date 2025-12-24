La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Valladolid tras tres meses de acoso a una examiga y a su entorno familiar

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Valladolid tras tres meses de acoso, neumáticos pinchados y seguimiento a una examiga y a su entorno familiar, con incluso pintadas ofensivas en el bar que regentaba la víctima junto a su pareja, consistentes en una esvástica y un insulto de gran tamaño, entre otros dibujos.

En un comunicado, la Policía Nacional ha detallado que los hechos se remontan al pasado 30 de septiembre, cuando una mujer denunció la aparición de diversas pintadas ofensivas en la fachada del bar que regenta junto a su pareja.

Las pintadas, realizadas con aerosol, incluían dos estrellas de Israel, una esvástica y un insulto de gran tamaño, y la denunciante señaló entonces a un examigo como posible autor, ya que desde hacía tiempo mostraba comportamientos obsesivos hacia ella, con múltiples llamadas y mensajes que la obligaron a bloquearle en el teléfono y redes sociales.

La mujer también refirió que el sospechoso había intentado chantajearla y le reclamaba cantidades económicas superiores a una deuda previamente acordada, llegando incluso a enviarle burofax con exigencias de pago. Asimismo, mencionó que entre el 24 y el 25 de agosto su vehículo apareció con los cuatro neumáticos pinchados, hecho que no llegó a denunciar en su momento.

Los ataques eran cada vez más frecuentes

Posteriormente, el 27 de octubre, la pareja de la mujer presentó una nueva denuncia por pintadas en la fachada del mismo establecimiento, señalando igualmente al mismo individuo.

Las investigaciones comprobaron que la frecuencia de los ataques era cada vez más corta, lo que reforzaba el carácter persistente y acosador de la conducta y el mismo 'modus operandi' de pintadas ofensivas y rajado de neumático, y lograron identificar al presunto autor, procediendo a su detención a primera hora de la tarde del día 22.

Una vez finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto en libertad tras informar a la autoridad judicial de lo actuado y con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.