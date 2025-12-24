Un policía local permitió que el productor porno Torbe grabara un vídeo en la comisaría de Basauri

Un policía local, recientemente ascendido, permitió en 2019 que el productor porno Torbe grabara un vídeo en la comisaría de Basauri

La Policía volvió a detener a Torbe el pasado mes de abril por agresión sexual, coacciones y un delito de prostitución

El productor vizcaíno de cine pornográfico Nacho Allende Fernández, conocido como Torbe, grabó en el año 2019 un vídeo en los calabozos de la comisaría de Basauri con la colaboración de un policía local.

Así lo recoge 'El Correo'. En ese momento, Torbe estaba pendiente de un proceso judicial por graves delitos, entre ellos la grabación de imágenes pornográficas con menores. Con la amenaza de varios años de prisión, el productor decidió grabar el vídeo para denunciar lo que él consideraba injusticias en su contra. Finalmente, pactó con la Fiscalía una condena de dos años por distribución y posesión de pornografía infantil, evitando así la cárcel, aunque este año fue detenido nuevamente por hechos similares.

Las imágenes del vídeo muestran a Torbe junto a un amigo y al agente de policía, quien les permitió acceder a los calabozos. En la celda, Torbe se sienta en el banco de detenidos, se quita el chaleco y el jersey, mientras su acompañante graba el vídeo en presencia del policía. Además, su entrada a la comisaría y el acceso a la zona restringida quedaron registrados por varias cámaras de seguridad, pero "nadie fue sancionado", según la fuente citada. Esto contraviene, al menos en espíritu, el artículo 24.2 de la Ley de Policía del País Vasco, que establece que los agentes deben actuar "en todo momento con integridad y dignidad" y evitar comportamientos que puedan "significar pérdida de la confianza y consideración que requieren sus funciones o comprometer el prestigio" de la administración, precisa el rotativo.

El Ayuntamiento de Basauri afirma que pudo tratarse de "una infracción de carácter administrativo"

Fuentes internas han indicado que numerosos agentes de la comisaría sabían de la grabación, "incluidos muchos de los actuales mandos". También se señala que el policía implicado y otros compañeros han estado involucrados en otras supuestas irregularidades que no fueron sancionadas. La polémica resurgió recientemente con expedientes abiertos a cinco agentes por no acudir a actuaciones sin supervisión, así como por una sentencia que obliga al Ayuntamiento a investigar un supuesto acoso a un agente por parte de cuatro mandos, precisa el medio local mencionado. Estas situaciones han coincidido con un alto porcentaje de bajas médicas, que este año alcanzó el 60%.

El Ayuntamiento de Basauri subrayó que los "supuestos hechos" ocurrieron cuando la actual jefatura de la Policía local formaba parte de la escala básica y no tenían "puestos de responsabilidad", y que "esta Corporación y la anterior desconocían" los hechos. Asimismo, precisaron que, de confirmarse que el agente permitió grabar a Torbe, "aun tratándose de una persona condenada por hechos moralmente reprobables", la acción "no parece que constituyera un ilícito penal, sino, en su caso, una infracción de carácter administrativo", y que un expediente disciplinario "posiblemente estaría prescrito". El policía implicado ha sido recientemente ascendido al rango de agente primero (cabo) tras un curso en la Academia de Policía y Emergencias de Arkaute, mientras que en el mismo proceso los dos únicos suspendidos en la entrevista final fueron agentes de la misma comisaría que estaban "enfrentados" con el anterior jefe.