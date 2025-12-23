La colaboración entre los Mossos y la Policía Nacional ha permitido localizar e identificar a más víctimas del detenido

Los Mossos d'Esquadra, en coordinación con la Policía Nacional en Santander, han detenido este lunes en la capital cántabra a un hombre de 26 años por extorsionar a menores para obtener imágenes de carácter sexual a través de redes sociales. Por el momento se han confirmado ocho víctimas, seis de ellas en Cantabria, de las que cuatro son menores, si bien la investigación continúa abierta.

La operación realizada por ambos cuerpos se inició tras la denuncia de una menor en Tarragona, que alertó de que un hombre se había puesto en contacto con ella a través de Instagram y le había presionado y amenazado gravemente, a ella y su familia, con el objetivo de obtener fotografías y vídeos de contenido sexual. Los agentes consideraron que se trataba de un caso de acoso sexual a menores en entornos digitales, conocido habitualmente como grooming.

A partir de las primeras gestiones se supo de una segunda menor relacionada con los hechos. La chica explicó que había sido contactada desde otro perfil de Instagram, también atribuido al mismo autor, y que habría llegado a compartir una imagen íntima.

De la investigación se desprendió que el detenido creaba perfiles falsos en redes sociales utilizando la imagen de otro joven para ganar credibilidad ante las víctimas.

Con esta identidad ficticia, establecía conversaciones con menores y, una vez conseguía su confianza, les pedía imágenes íntimas. Posteriormente, las sometía a coacciones y amenazas graves para obtener más material sexual, amenazándolas con difundir las imágenes si no accedían a sus exigencias.

Las indagaciones permitieron identificar al presunto autor como un hombre de 26 años, con domicilio en Santander y que tenía un antecedente policial por un delito de abuso sexual.

Una vez confirmada su identidad y residencia, los Mossos d'Esquadra contactaron con la Policía Nacional de Santander para la localización y detención del investigado.

Finalmente, el pasado 15 de diciembre, agentes de la Policía Nacional arrestaron al hombre en su domicilio por delitos de agresión sexual, corrupción de menores, pornografía infantil y contra la intimidad.

En el registro, intervinieron material informático que, en un primer análisis, permitió comprobar que contenía gran cantidad de imágenes que podrían proceder de otras víctimas menores de edad.

A través del mismo, los investigadores pudieron identificar, localizar y recoger denuncias a otras seis víctimas residentes en Cantabria, cuatro de ellas menores de edad, que junto a las otras dos identificadas por Mossos d'Esquadra, ascienden a ocho, si bien la investigación continúa abierta para determinar el verdadero alcance de los hechos.

Además se ha comprobado que el investigado concertó citas presenciales en Cantabria con algunas de las víctimas, mayores y menores, con fines sexuales.

El detenido pasó a disposición el pasado miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión.