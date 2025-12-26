Detenido un menor en Huesca por intermediar en estafas bancarias dando una cuenta de su abuela

El papel desempeñado por el menor es conocido en el argot policial como “mula”

Detienen a un hombre por abandonar a su madre, encontrada muerta en su domicilio de Asturias: agredió a un sanitario

Compartir







La Policía Nacional ha detenido en Huesca a un menor de 16 años como presunto autor de un delito de estafa y blanqueo de capitales, tras comprobar que puso a disposición de una organización criminal la cuenta corriente de su abuela para recibir dinero procedente de estafas bancarias.

Según la investigación, el joven fue captado a través de la red social TikTok, donde se solicitaban cuentas bancarias para realizar transferencias de dinero a cambio de una parte del botín. En este caso, aportó la cuenta de su abuela, a la que se transfirieron 3.980 euros, una cantidad que los agentes lograron vincular a una estafa bancaria denunciada en Guadalajara.

PUEDE INTERESARTE Tras las colas de las compras de Papá Noel, ahora llegan las colas para devolver los regalos de los que no acertaron

La víctima, vecina de la capital castellanomanchega, recibió un SMS que suplantaba la identidad de su entidad bancaria, en el que se le instaba a acceder a un enlace para realizar supuestas comprobaciones de seguridad. Tras hacerlo, los estafadores lograron realizar una transferencia del dinero a la cuenta facilitada por el menor detenido.

Una vez recibido el dinero, el joven transfirió parte del importe a otra cuenta proporcionada por la organización criminal, mientras que el resto lo utilizó para la compra de un teléfono móvil

El papel desempeñado por el menor es conocido en el argot policial como “mula”, es decir, la persona que presta su cuenta bancaria para mover fondos de origen ilícito, motivo por el cual se procedió a su detención como responsable de los delitos de estafa y blanqueo.

PUEDE INTERESARTE Dos policías salvan a un niño de dos años que estaba inconsciente y no respiraba en Marbella, Málaga

La Policía Nacional explica que este tipo de fraude se enmarca en la metodología criminal conocida como ‘vishing’, que consiste en la suplantación de entidades financieras mediante llamadas o mensajes, empleando técnicas de ingeniería social para inducir a error a las víctimas y acceder a su banca online. A partir de ahí, el dinero es desviado a distintas cuentas o convertido en criptoactivos, dificultando su rastreo hasta llegar a los niveles superiores de la organización criminal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde el cuerpo policial advierten de que participar en este tipo de actividades conlleva una grave responsabilidad penal, incluso para los denominados “muleros”

La Brigada Provincial de Policía Judicial de Huesca mantiene la investigación abierta con el objetivo de identificar al resto de responsables de esta estafa y desarticular por completo la red criminal implicada.