26 DIC 2025 - 16:57h.

Detienen a un hombre tras abandonar a su madre, a quien encontraron muerta en su domicilio de Asturias

Un hombre ha sido detenido después de que su madre apareciese muerta en el domicilio donde ambos residían, en el barrio de El Orrín de Infiesto, Asturias. La Guardia Civil detuvo al individuo poco después de que el cuerpo de la mujer fuese encontrado en la vivienda.

Las primeras hipótesis apuntan a que la mujer falleció por causas naturales, debido a la edad, se le rompió la aorta y nadie pudo hacer nada por salvarle la vida o avisar a los servicios de emergencias, ya que vivía sola y desatendida, a pesar de ser una mujer dependiente. La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Oviedo, se ha hecho cargo de la investigación, la cual todavía sigue abierta para esclarecer los hechos.

El hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito de abandono de las obligaciones familiares y por atentado a un agente de la autoridad, ya que agredió a los sanitarios que acudieron hasta el lugar. La mujer, que era muy dependiente debido a su avanzada edad y estado físico, vivía en unas pésimas condiciones de abandono y además el hijo se negó a trasladar el fallecimiento a las autoridades.

Agredió a uno de los sanitarios

Se desconoce la identidad del detenido y cuánto tiempo llevaba sola la mujer fallecida. Pero los agentes que se han hecho cargo de la investigación han confirmado que las condiciones en las que se encontraba la vivienda eran de abandono, y que su hijo no quiso llamar a los servicios de emergencia. Cuando los sanitarios llegaron al domicilio, el hijo de la fallecida se encontraba muy nervioso, llegando a agredir incluso a uno de los médicos.

El informe de la autopsia, realizado en el Instituto de Medicina Legal de Asturias, ha determinado que la fallecida murió por causas naturales, aunque la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oviedo mantiene abierta la investigación, según han confirmado Europa Press fuentes de la Benemérita.