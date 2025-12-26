Iván Sevilla 26 DIC 2025 - 16:38h.

El menor "no respondía a estímulos" ni le llegaba oxígeno por mocos que le "obstruían las vías respiratorias"

Los agentes de San Pedro de Alcántara dieron "unos certeros golpes y sacudidas" que tuvieron efecto positivo

MálagaNuevo servicio humanitario de la Policía Nacional en Málaga, después del que contamos con tres agentes que salvaron a un peatón en la capital. En un reciente caso, también dos han auxiliado a un niño de dos años inconsciente en Marbella.

Según han detallado desde la Comisaría Provincial, los hechos ocurrieron en la pedanía marbellí de San Pedro de Alcántara. Un policía que estaba en comisaría fue inicialmente alertado por un ciudadano.

Le indicó que, a escasos metros de donde se encontraban, en plena vía pública, unos padres pedían ayuda urgente para su hijo de corta edad, desesperados al comprobar que "no respondía a estímulos".

"Mucosidad le obstruía las vías respiratorias"

Al acudir de inmediato los efectivos que, en esos momentos, se hallaban en dependencias policiales, observaron in situ que el menor estaba "rígido, pálido, inconsciente y con signos de sudoración".

Uno de ellos "tomó las riendas e inició las maniobras de reanimación con la colaboración de otro compañero, quien llamó a los servicios sanitarios", precisan desde el Cuerpo.

"Tras unos certeros golpes y sacudidas, el niño acabó expulsando una bocanada de mucosidad", añaden acerca de cuál fue "al parecer" la causa de que no pudiese llegar el oxígeno a los pulmones del afectado.

Los mocos acumulados en el interior de su cuerpo "le obstruían las vías respiratorias" hasta tal punto que perdió la consciencia de forma repentina. "Poco a poco la recobró" tras la actuación policial.

Dado de alta y agradecimiento a los agentes

Cuando ya se estabilizó, el menor fue evacuado en una ambulancia hasta un centro hospitalario. Allí recibió atención médica y, después de su buena evolución, fue dado de alta.

Los progenitores se desplazaron posteriormente a la comisaría de San Pedro de Alcántara para darle las gracias a los agentes que actuaron para salvar la vida a su hijo. Dejando una bonita imagen conjunta.