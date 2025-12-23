Las borrascas están marcando el tiempo de estos días, rompiendo con la estabilidad habitual de estas fechas

El frío protagoniza la semana de Navidad: la Aemet alerta de luvias intensas en el Sur de Andalucía en Nochebuena

Normalmente, en esta época del año, el anticiclón es el gran protagonista el que manda y el que garantiza jornadas de sol y nieblas persistentes. Sin embargo, el panorama meteorológico actual es bien distinto.

Si observamos la península, encontramos una borrasca situada en el golfo de León, responsable de los chubascos que se están registrando, especialmente, en Cataluña. A esta situación se suma otra borrasca que entra por Portugal, acompañada de varios frentes activos que están dejando precipitaciones generalizadas y un ambiente claramente inestable en buena parte del territorio.

Todo ello llega, además, en la antesala de fechas muy señaladas, como Nochebuena y Navidad

Mañana se espera un ligero ascenso de las temperaturas, pero será algo pasajero, el jueves los termómetros caerán de forma notable. En el cielo hablaremos de precipitaciones tanto en forma de lluvia como de nieve, favorecidas por ese descenso térmico.

Las nevadas serán especialmente destacables mañana, sobre todo en el sur, con una cota que se situará alrededor de los 1.500 metros. Durante la noche, la nieve seguirá cayendo, concentrándose principalmente en los sistemas montañosos: la cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y el Sistema Central. Además, en el norte peninsular las precipitaciones serán persistentes.

De cara al día de Navidad, la precaución en carretera será fundamental. Por un lado, por la presencia de heladas y, por otro, por los bancos de niebla que podrán reducir la visibilidad. Se esperan algunas precipitaciones, especialmente en Cantabria y Asturias, y la nieve volverá a hacer acto de presencia, una vez más, en zonas de montaña.