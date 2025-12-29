David advierte a los delincuentes que “las 2.000 papeleta que han robado no entrarán en el sorteo”

Entre otros artículos, la cesta incluye un Ferrari, motos, 60.000 euros en oro, viajes a Nueva York, Disneyland y consolas

BadajozLa Guardia Civil busca a los cinco ladrones que durante la madrugada del lunes robaron la caja fuerte con 66.000 euros en metálico y 2.000 papeletas (valoradas en 14.000 euros) del sorteo del 'Camión de los Regalos' ubicado en el Complejo LEO de Monesterio de Badajoz.

Se trata de una cesta de navidad expuesta en un camión lleno de regalos valorados en más de 300.000 euros. Entre otros artículos, la cesta incluye un Ferrari, motos, 60.000 euros en oro, viajes a Nueva York, Disneyland y consolas.

David Pérez, responsable del sorteo, asegura a Informativos Telecinco que los ladrones sabían lo que hacían y se lamenta de no “haber recogido la noche anterior la recaudación”, pero por suerte “días antes sacó de la caja el oro, valorado en 60.000 euros”.

La advertencia a los ladrones

David advierte a los delincuentes que “las 2.000 papeleta que han robado no entrarán en el sorteo” que se celebrará el próximo día 6 de enero.

La Guardia Civil investiga las imágenes de las cámaras de seguridad del camión facilitadas por los responsables del sorteo. Gracias a estas han podido descubrir que el coche empleado para el robo fue robado el pasado 23 de diciembre.

En las grabaciones se puede apreciar a los malhechores con máscaras y capuchas para ocultar su rostro, cargando con la enorme caja fuerte que no entra en el vehículo y tienen que ir con maletero abierto y medio caja por fuera.

La caja fuerte se encontraba anclada al propio camión en el que se exhiben los regalos.