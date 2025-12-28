Una de las mujeres relató en comisaría que un individuo la había asaltado con un objeto punzante

La otra arrestada explicó que un hombre armado había entrado al establecimiento donde trabajaba

AlicanteDos mujeres han sido detenidas por la Policía Nacional después de haber denunciado dos falsos robos violentos de pertenencias en la localidad de Elche (Alicante). Una de ellas olvidó realmente su cartera en un bar.

Así lo han apuntado desde la Jefatura Superior de Policía este 28 de diciembre. Estos hechos recuerdan a los que destaparon también los agentes en el municipio ilicitano, donde un grupo simulaba accidentes de tráfico.

Sobre los delitos fingidos de robos con violencia, una de las implicadas relató en una comisaría que había sido asaltada por un individuo en la calle, por la espalda y usando un objeto punzante que le puso en la zona lumbar.

Tras obligarla a que le entregase su monedero, ella accedió. Sin embargo, al reconstruir lo ocurrido según había contado la mujer de 53 años, los policías lograron recuperarlo en el restaurante donde había comido.

La propia dueña del negocio había guardado la cartera para devolvérsela a la comensal, por lo que ésta última se había inventado la historia descrita a los agentes.

Desmontado también el atraco de un hombre armado

En relación al segundo suceso denunciado por otra ciudadana de 48 años, en dependencias policiales igualmente describió que había permanecido sola en su puesto de trabajo, de cara al público.

De repente, al establecimiento había entrado un hombre con un arma blanca, obligándola a entregarle su teléfono móvil, pero sin llevarse dinero de la caja registradora.

Durante la investigación, los agentes determinaron que esos hechos no se habían producido así. Ya que, en el momento del supuesto robo, había más empleadas e incluso clientas en el lugar.

Además, la revisión de las cámaras de seguridad desmontaba por completo la versión de la trabajadora. Tampoco constaba ninguna llamada a emergencias alertando del delito.

Advertencia sobre simular delitos

La Policía Nacional acabó arrestando a las dos mujeres acusadas de simulación de delitos y fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Elche.

Al hilo de esto, desde el Cuerpo advierten de que simular haber sido víctima de un hecho delictivo está tipificado en la ley actual e incluso puede derivar en estafa si se reclama al seguro para obtener una compensación.