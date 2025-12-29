El ejemplar exótico, un caimán yacaré, originario de Sudamérica, fue entregado a los responsables del Zoo de Madrid

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, sospechosos de haber soltado un caimán yacaré en el pantano de Almansa, en Albacete el pasado verano. La presencia del reptil provocó la alarma entre pescadores y bañistas que se encontraban y el asunto ha sido aclarado tras varios meses de investigación.

Los dos investigado son vecinos de la localidad alicantina de Petrer, de 29 y 35 años, que se enfrentan a delitos contra la flora, la fauna y los animales con penas de cárcel o multas, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

El pasado 9 de julio de 2025, el Seprona, junto a la Sociedad de Pescadores de Almansa y a los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, capturaron el caimán yacaré, un ejemplar exótico, originario de Sudamérica, que se encontraba en una zona de baño muy accesible.

Los dos detenidos podrían enfrentarse a penas de prisión y multa

El animal fue entregado a los responsables del Zoo de Madrid, ya que se trata de una especie amenazada y el Seprona de Almansa inició las correspondientes indagaciones para localizar al autor de introducir un espécimen exótico en el medio natural de forma ilegal.

Las "numerosas pesquisas" realizadas por la Guardia Civil, llevaron a la detención de los dos vecinos de Petrer, que podrían enfrentarse a unas penas de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses por los delitos contra la flora y fauna, según el Código Penal,.

Por el mismo texto legal, en lo que respecta al delito de abandono de animales, señala que las penas podrían ir desde multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a 90 días.