El lunes 29 de diciembre de 2025, se desarrolló una operación de rescate en alta mar para evacuar de urgencia a una pasajera grave a bordo de un crucero. La misión fue llevada a cabo por el Ejército del Aire y del Espacio, coordinada por el Centro Coordinador de Salvamento Aeronáutico de Canarias (ARCC Canarias) a petición de Salvamento Marítimo (SASEMAR).

Cuando el crucero se encontraba a unos 500 kilómetros al sur de Gran Canaria, prácticamente en el límite del alcance operativo para salvamento

Según ha informado 'La provincia' para afrontar la emergencia, se movilizó un helicóptero HD.21 Súper Puma del 802 Escuadrón, el objetivo era evacuar a una pasajera de nacionalidad alemana de 60 años que sufría de peritonitis, una condición médica grave que requería atención médica.

La maniobra de rescate se realizó mediante izado por grúa desde el crucero ‘Mein Schiff 3’, operación que exigió máxima precisión

Un elemento diferencial de esta operación fue la presencia de un enfermero militar a bordo del helicóptero SAR, este profesional especializado descendió al crucero para evaluar a la paciente, recibir información del médico del buque y proporcionar asistencia continuada durante el traslado. Esta dotación sanitaria avanzada, única entre los servicios de rescate aéreo disponibles en Canarias, marcó una diferencia significativa en el manejo clínico de la evacuación.

Además del helicóptero, se activó un avión D.4 ‘Vigma’ del mismo escuadrón, que proporcionó información meteorológica sobre los vientos en altura, esto permitió optimizar la trayectoria del helicóptero. El avión también estableció contacto previo con el crucero para facilitar el acercamiento de la aeronave de rescate y mantener la comunicación entre todos los medios aéreos y el ARCC Canarias en tiempo real.

Una vez completado el izado y con la paciente a bordo, el helicóptero puso rumbo a la plataforma del Hospital Universitario Doctor Negrín en Gran Canaria

Allí, la paciente fue recibida por una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladada al centro hospitalario, donde quedó ingresada para recibir atención médica, durante toda la operación, el ARCC Canarias mantuvo la coordinación permanente con SASEMAR y, tras la evacuación, se contactó con CECOES 112 para movilizar medios adicionales de la comunidad autónoma, consolidando una respuesta eficaz entre los distintos servicios de emergencia implicados.