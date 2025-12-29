Las víctimas del alud en Panticosa procedían del País Vasco: dos miembros de un grupo de seis lograron salir a pie y dar la voz de alarma

Todo indica que el grupo se encontraba practicando esquí de travesía y fue sorprendido por el alud.

Tragedia en el pico Tablato de Panticosa en el pirineo aragonés. Un alud acababa hoy con la vida de tres personas, dos hombres y una mujer, del País Vasco, mientras que otra era herida leve por hipotermia. Los hechos se han producido en la zona del Balneario de Panticosa y muy cerca de los ibones de Brazatos. El grupo estaba formado por seis personas. Dos de ellas lograron salir por su propio pie del alud y su primera reacción fue dar la voz de alarma para intentar rescatar a sus compañeros.

El grupo se encontraba practicando esquí de travesía. Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación el director general de Interior del Gobierno aragonés, Miguel Ángel Clavero, que no ha precisado, sin embargo, de que poblaciones del País Vasco eran las víctimas. Ha comentado que la nieve no había sepultado a los montañeros, a excepción de uno que había sido localizado semienterrado, y que todos presentaban lesiones por los golpes sufridos durante el arrastre.

El alud se ha provocado a una altitud de entre 2.600 y 2.700 metros

El alud se ha producido a una altitud entre 2.600 y 2.700 metros tras romperse una placa, que los ha arrastrado ladera abajo, aunque solo ha quedado semienterrada la mujer que ha sido rescatada herida.

El director general de Interior del Gobierno de Aragón ha indicado que, al tratarse de un grupo numeroso, han activado a los Bomberos de Huesca e incluso han hablado con la Unidad Militar de Emergencias (UME), aunque no ha sido necesaria su activación.

En cuanto a cómo se han podido producir los hechos, la cantidad de nieve no era muy grande. Es habitual que, en estos días de frío y nevadas, se formen placas en láminas, "una de ellas se rompe y desliza sobre las otras y arrastra a los que están encima de la placa".

Clavero ha señalado que los cuerpos de las víctimas están todavía en la zona del accidente, a la espera de ser trasladados al Instituto Anatómico Forense de Aragón, una vez se produzca la orden judicial de levantamiento de los cadáveres.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, señalaba a media tarde que estaban a la espera de bajar los cuerpos y que se estaban comunicando con las familias para dar la noticia de los fallecimientos, antes de que se difundan sus identidades.

Asimismo, ha pedido precaución en la montaña: "No nos vamos a cansar nunca de lanzar todos los avisos de precaución en la montaña independientemente de que se vaya equipado, independientemente de que las condiciones puedan parecer razonables. El riesgo cero no existe y en este caso se ha producido por la fractura de una placa, ha arrastrado tanto hielo como nieve y se ha producido ese arrollamiento de las personas con este resultado fatídico".

La nieve no está asentada

Según la Aemet, la estimación de peligro de aludes en el Pirineo aragonés se sitúa ahora mismo en el nivel limitado (2 en una escala de 5) en todos los macizos. Según fuentes consultadas conocedoras de la zona, ni la nieve está asentada ni está haciendo frío. Eso hace que el manto nivoso sea "muy inestable".

De hecho, la Aemet advertía de problema de nieve reciente y de placas de viento en cotas altas, así como de problemas de nieve húmeda en solanas, especialmente en cotas bajas. Cabe la posibilidad de que estas estructuras colapsen ante sobrecargas débiles, como es el paso de un esquiador o raquetista, lo que puede desencadenar aludes de tamaño mediano, sin descartar alguno grande.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la red social X, se ha mostrado conmocionado por las noticias que llegan del "trágico accidente" de montaña en Panticosa y ha cancelado su agenda para acudir a Panticosa.