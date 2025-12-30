Grupos organizados escriben decenas de reseñas negativas sobre una empresa para después extorsionarla

Las estafas digitales han sumado una nueva modalidad que está poniendo en jaque a pequeños y medianos negocios. Grupos organizados publican de forma masiva reseñas negativas en Internet para dañar la reputación de una empresa y, después, se ofrecen a eliminarlas a cambio de dinero. Las víctimas se enfrentan así a un dilema: ceder a la extorsión o asumir el riesgo de que la campaña de desprestigio arruine su actividad.

Eso fue lo que le ocurrió a Pablo, gerente de una empresa de mudanzas, que comenzó a recibir en cuestión de horas una avalancha de valoraciones de una estrella. Los comentarios, aparentemente técnicos, señalaban supuestas impuntualidades, desperfectos en el mobiliario o un trato inadecuado del personal. Eran críticas cuidadosamente construidas para resultar creíbles y afectar directamente a la confianza de futuros clientes. Al revisar los porcentajes y el impacto inmediato en su negocio, el responsable comenzó a sospechar que algo no encajaba.

La confirmación llegó cuando recibió un mensaje con un número de contacto. Al otro lado, le explicaron que las reseñas desaparecerían si realizaba un pago.

Casos similares se han detectado en otros sectores, como el de una clínica dental en Mallorca, donde los extorsionadores comenzaron exigiendo 150 euros y fueron incrementando la cantidad al comprobar que la empresa no cedía.

Según los expertos, estas prácticas estarían siendo llevadas a cabo por redes organizadas desde países como India o Pakistán, que publican los comentarios en un castellano correcto para aumentar su credibilidad. Ninguna de las empresas consultadas ha accedido al chantaje y reclaman ahora mayores controles y medidas para frenar este tipo de ciberextorsión que amenaza la viabilidad de muchos negocios.