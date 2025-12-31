2025, un año marcado por la desinformación racista y los bulos creados con IA

Jorge Ocaña 31 DIC 2025 - 16:30h.

Los contenidos generados con inteligencia artificial han centrado gran parte de la desinformación de este 2025

2025 también ha estado marcado por los bulos en torno a los graves incendios de verano

Las falsedades contra la población migrante y los contenidos generados con inteligencia artificial han centrado gran parte de la desinformación que este 2025 ha circulado en internet, un año también marcado por los bulos en torno a los graves incendios de verano y el gran apagón que dejó a oscuras la Península Ibérica.

Más desinformación racista

La agresión a un anciano en Torre Pacheco (Murcia) en julio y los disturbios posteriores multiplicaron la desinformación racista en internet, con falsedades sobre ese ataque y otros que imputaban falsamente crímenes a personas extranjeras.

Esos días, la desinformación actuó como catalizador del odio, lo que derivó en convocatorias a realizar una “cacería” de inmigrantes en la localidad murciana, tal y como constató una investigación conjunta de EFE Verifica y VerificaRTVE que analizó más de 115.000 mensajes de X y Telegram.

Los bulos sobre este incidente se extendieron a lo largo y ancho de Europa, según los informes del Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO) que indican que julio de este año fue el mes con más desinformación contra la población migrante desde que este organismo tiene registros.

Al discurso de la criminalización se sumaron otros mensajes que alertaban de que Europa se está islamizando, en línea con la teoría de la conspiración promovida por la extrema derecha de “El Gran Reemplazo”, que siembra la idea de que la llegada de inmigrantes a Europa es un plan para sustituir a la población nativa.

Ejemplo de ello fue un vídeo viral en redes sociales que planteaba con datos falsos o exagerados que el Islam había tomado el control de Reino Unido, con el objetivo de estigmatizar a esta comunidad.

Ante una IA cada vez más realista

La generación de imágenes con inteligencia artificial ha experimentado un avance sin precedentes este 2025 y por redes ya circulan vídeos creados con esta tecnología que son prácticamente indistinguibles de la realidad.

El EDMO ha detectado una tendencia al alza de la desinformación generada con IA en la última mitad del año, siendo diciembre el mes en el que más falsedades de este tipo se han localizado desde que hay registros.

Según esta institución, la IA se ha utilizado “sistemáticamente” para fabricar contenidos contra las personas migrantes, así como publicaciones falsas relacionadas con la guerra en Ucrania, en línea con la propaganda rusa.

En los últimos meses, han circulado diversos “deepfakes” de soldados ucranianos llorando y afirmando que han sido movilizados contra su voluntad. En las imágenes no se aprecian los errores e inconsistencias que solían presentar este tipo de creaciones audiovisuales.

Las campañas de desinformación también tienen entre sus objetivos manipular las respuestas de los chatbots conversacionales.

La técnica, conocida como LLM Grooming (manipulación de los Grandes Modelos de Lenguaje), consiste en inundar internet de desinformación para que esta sea detectada e incorporada por los bots conversacionales y en sus respuestas.

La desinformación surge allá donde esté la actualidad

Los graves incendios que afectaron a España este verano pusieron de manifiesto nuevamente que la desinformación medioambiental prolifera junto a los eventos climáticos extremos.

Así, en redes (y en la esfera pública y política) se extendió la idea de que los fuegos se vieron agravados por leyes medioambientales que supuestamente prohíben limpiar el monte, una falacia que, además, contradice las políticas y actuaciones que asociaciones ecologistas defienden.

Por otro lado, el apagón que dejó a la Península Ibérica sin electricidad el 28 de abril fue objeto de una campaña de desinformación prorrusa que, con mensajes falsos, atribuyó el origen del corte eléctrico a las sanciones europeas al Kremlin.

Las falsedades que este año se han generado sobre la situación política en España, el brote de gripe aviar o la muerte del papa Francisco son muestra, una vez más, de que la desinformación surge allá donde esté el foco de actualidad y el interés ciudadano para manipular a la opinión pública.