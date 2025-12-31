La comisión de fiestas de Villamanín analiza jurídicamente las soluciones al error del Gordo

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León) sigue trabajando para solucionar el problema

Lío por el Gordo en Villamanín: el Ayuntamiento lanza un comunicado para frenar la guerra

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León) sigue trabajando para solucionar el problema surgido tras ganar el premio gordo de la Lotería de Navidad y vender 50 participaciones que no tenían consignación de décimos premiados, y mantiene conversaciones con distintos profesionales del ámbito jurídico y notarial.

El objetivo es "analizar las distintas alternativas posibles y asegurar que cualquier paso que se dé se haga con las máximas garantías, seguridad y rigor para todas los implicados".

Así lo ha hecho llegar la Comisión este miércoles a través de un comunicado publicado en Facebook, en el que informa de que, de manera paralela a los contactos jurídicos, se están valorando distintas opciones para habilitar un sistema que permita centralizar la información sobre las participaciones, garantizando la confidencialidad y un tratamiento seguro de los datos.

En este sentido, la Comisión ha adelantado que se habilitará, entre otras alternativas, una herramienta digital que facilite este proceso de manera "clara y accesible". En estos momentos, uno de los aspectos clave en los que se está trabajando es contar con una estructura formal que permita canalizar correctamente los trámites administrativos y bancarios necesarios.

También agradece la comprensión de gran parte de los vecinos e implicados en la situación, a la vez que ha pedido paciencia ya que las fechas navideñas no son las más ágiles para la tramitación de este tipo de gestiones y, en cualquier caso, "un proceso de esta naturaleza requiere comprobaciones, coordinación y preparación documental que necesariamente llevan su tiempo".

Ha explicado que en cuando se encuentren habilitados los canales específicos para el registro de las participaciones y la información correspondiente sobre los siguientes pasos, se comunicará oportunamente por las vías oficiales, a la vez que han pedido comprensión por no poder atender el elevado número de comunicaciones recibidas.

Una comunicación con la que la comisión de fiestas quiere tranquilizar a los ganadores del primer premio de la Lotería a través de las participaciones que vendieron y que han provocado un enfrentamiento que ha roto la convivencia de la pequeña localidad de la montaña leonesa.

En este sentido, el Ayuntamiento del pueblo ha emitido otro comunicado en el que manifiesta su pesar por la situación que se está viviendo en el municipio y por la repercusión que estos hechos están teniendo en la imagen pública del pueblo, "que no representa el sentir ni los valores de convivencia que siempre han caracterizado a Villamanín".

Desde el Consistorio se puntualiza que las participaciones de la Lotería de Navidad origen de la polémica han sido gestionadas por la comisión de fiestas, "un grupo de vecinos que, de carácter voluntario, actúa de forma independiente y sin vinculación con el Ayuntamiento".

No obstante, desde el Consistorio se ha considerado prioritario preservar la convivencia y contribuir a que la situación se solucione de la mejor manera posible, por lo que se ha ofrecido a colaborar, facilitando el diálogo y poniendo a disposición espacios municipales.