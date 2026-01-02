El animal ha aparecido sin vida en la orilla de la playa del Chorrillo y presentaba amputaciones tanto en su aleta dorsal como en la cola

Las asociaciones ecologistas solicitan medidas para que no se repitan este tipo de actividades ilegales

El cadáver de un delfín joven ha sido hallado en una playa de Ceuta. El animal se ha encontrado con la aleta mutilada después, supuestamente, de haber sido cortada al quedar enganchada en una red de pesca ilegal.

Según han denunciado fuentes ecologistas, el delfín ha aparecido sin vida en la orilla de la playa del Chorrillo, en aguas de la bahía sur de la ciudad y presentaba amputaciones tanto en su aleta dorsal como en la cola.

Una práctica letal para la fauna marina

Estas mutilaciones, según los ecologistas, son consecuencia de haberse enganchado en una red de deriva utilizada de forma ilegal en las costas del Estrecho para la pesca de determinadas especies.

Estas redes suelen ser letales para la fauna marina ya que los delfines, al quedar atrapados en la misma, sufren este tipo de cortes en las aletas para ser liberados, lo que posteriormente causa su fallecimiento.

La Asociación de Defensa de la Biodiversidad y Medio Ambiente en Ceuta ha afirmado que esta práctica de redes de deriva afecta gravemente a especies protegidas en la zona del Estrecho de Gibraltar como los delfines, las tortugas marinas o varios tipos de aves.

La organización ha solicitado medidas a la administración al señalar que el delfín aparecido muerto en la costa de Ceuta, no es un hecho aislado.