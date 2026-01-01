Jorge Bergantiños 01 ENE 2026 - 06:30h.

La Protectora Arume ha hecho un llamamiento en redes sociales, que se ha vuelto viral, para que alguien pueda acogerla o ayudarla

Tiene la etiqueta de PPP, perro potencialmente peligroso, por lo que dificulta el proceso ya que se necesita licencia y seguro de responsabilidad civil para sacarla de la perrera.

OurenseEn estas fechas navideñas, las historias en las que es protagonista la ilusión se vuelven más comunes. Lo vemos reflejado en una de las disciplinas que plasma mejor la realidad humana, el cine. Son multitud las películas que llevan por título Un milagro en Navidad. Precisamente eso es lo que piden desde la protectora ourensana Arume, eso sí, que a diferencia de en la gran pantalla, ese milagro sea real y no ficción.

Ese deseo consiste en encontrar acomodo a una perra bautizada como Sandy, que permanece desde hace semanas en una jaula de una perrera de Ourense, sola y sin salir de la misma esquina. Desde la organización reconocen que “se deja acariciar y tocar, pero que no sale” de ese rincón porque “tiene mucho miedo, a saber que le tocó vivir”.

En España tan solo el año pasado se recogieron a más de 290.000 perros y gatos, los animales domésticos más comunes, según datos de la Fundación Affinity. El número es elevado, también la tendencia es preocupante porque es el dato más alto en el último lustro, al que se ha sumado sin quererlo la perra protagonista de esta historia. “Sandy apareció abandonada, solemos decir que parece que los perros y los animales en general nacen de debajo de las piedras, es algo común en Galicia, pasa todos los días.” explican desde la protectora.

Su día a día es duro, desconocen su vida pasada y los motivos que le han llevado a estar en esta situación “está en una jaula sola y aislada, es una cruce de PPP (perro potencialmente peligroso), tiene ese hándicap añadido, no es fácil su salida porque se necesita una licencia y seguro de responsabilidad civil para sacarla.” Arume es una asociación sin refugio físico que de forma voluntaria, gestiona las adopciones de la perrera de la Diputación de Ourense, haciéndose cargo de todos los gastos monetarios.

Su caso acumula más de 100.000 visualizaciones en redes sociales

El post de la protectora conmueve las redes sociales y llena de comentarios positivos las publicaciones de Sandy. En ella Bea, voluntaria de la asociación, explica la situación que vive el animal. Ha provocado un aluvión de mensajes y llamadas interesándose por ella pero “de momento sigue en la perrera, no hay nada serio y firme para poder sacarla. Estamos hablando con personas pero de momento nada, la gente quiere ayudar, lo agradecemos un montón, pero no es sacarla por sacar, hay que hacerlo bien.”

Las redes sociales, en ocasiones muy criticadas por las consecuencias negativas que tienen, en casos como este solo aporta consecuencias positivas “si no fuera por las redes sociales ahora mismo las protectoras no tendríamos una ayuda tan grande, da mucha visibilidad, no podríamos hacer nada, ni económicamente ni a nivel de voluntariado”.

Desgraciadamente, a diario, se producen historias como la de Sandy en toda la geografía de nuestro país, por ello recuerdan desde Arume que, este “es un caso viral, pero también hay otros setenta perros que están en la misma perrera y otros más de cien que tenemos fuera en acogidas en residencias, que viven el mismo día a día. Nosotras intentamos publicarlos a todos pero no llegamos. La gente piensa que esto es un spa, que pones una mantita en un palé y ya está, cuesta ver la realidad”.

Además en una época de regalos navideños, para evitar que sucedan más episodios parecidos a este, piden responsabilidad a la hora de obsequiar con animales. “Tienen que ser uno más de la familia”, recomiendan “adoptar y no comprar” aunque perros de un tipo o de otro “tienen una vida en mayúsculas con el mismo valor.”