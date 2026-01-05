La segunda víctima, de 7 años, ha sido trasladada en ambulancia

ZaragozaUna niña de 13 años ha resultado herida grave en un atropello tras bajar de un vehículo que previamente había sufrido un accidente de tráfico en la AP-2, a la altura del municipio zaragozano de La Almolda, que ha sido cortada y la circulación, desviada por la N-II. También ha tenido que ser atendido otro menor, de 7 años.

El siniestro se ha producido a las 12.35 horas, en el kilómetro 62 de la AP-2, en sentido Zaragoza, y ha consistido en el alcance de un coche a un camión, que frena repentinamente y el turismo queda accidentado en el arcén derecho. Es al bajar del vehículo, a continuación, cuando un coche atropella a la niña, han informado desde la Guardia Civil.

La pequeña ha sido evacuada en el helicóptero del 112 al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, mientras que la segunda víctima, de 7 años, ha sido trasladada en ambulancia.