Fallece un parapentista tras sufrir un accidente en Tenerife

Un hombre de 41 años ha fallecido este martes tras sufrir un accidente cuando practicaba parapente en Adeje, al sur de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112. El accidente ocurrió en la zona de Las Moraditas, adonde se dirigieron los servicios de emergencias tras recibir una alerta de que un parapentista había sufrido un accidente y precisaba asistencia sanitaria.

Al lugar acudió un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, cuyos rescatadores accedieron hasta el afectado y procedieron a su rescate. Tras constatar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, le practicaron maniobras de reanimación durante su traslado hasta la helisuperficie de Bomberos Voluntarios de Adeje.

Ya en tierra, personal del Servicio de Urgencias Canario continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, por lo que se confirmó el fallecimiento del afectado.

Asimismo, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife aseguraron las maniobras de toma de tierra y despegue del helicóptero en la helisuperficie, mientras que la Guardia Civil se encargó de realizar las diligencias correspondientes.