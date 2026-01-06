Los Reyes Magos cumplen su cita un año más: regalos y emoción tras la noche más mágica

Pese a haber sido una noche gélida en la mayor parte de España, los Reyes se han abierto camino y han cumplido con su cita

Ni el frío puede con sus majestades: los Reyes Magos reparten ilusión por todas las cabalgatas de España

Pese a haber sido una noche gélida en la mayor parte de España, los Reyes Magos se han abierto camino y han acudido puntuales a su cita anual con todos los hogares, donde han llevado ilusión, sobre todo a los más pequeños. Unas imágenes de alegría y emoción que no tienen precio.

Son muchos los cómplices que han permitido que las cámaras de Informativos Telecinco se colaran en un montón de casas y ser parte de ese momento íntimo familiar que se vive tras el paso de sus majestades. Consta que no han fallado. Hay incluso pruebas de vigilancia mágica en las que se muestran a sus majestades e incluso a algún camello entrando en los hogares.

Llega el momento de abrir los regalos. De inicio, parálisis general con un escenario tan apetitoso. Hay tanto que lo normal es lo que le pasa a Daniel que no sabe por dónde empezar, pero si hay coches, éxito seguro. A veces, como hace Pablo, se buscan pistas agitando el botín.

Y hay quien ya intuye, sin abrirlo, que los magos acertaron de pleno. Carla ya tiene acomodo para el bebé y Valentina tan feliz con sus tacones brillantes. Parece que la misión de los Reyes, u año más, ha salido redonda. Se van hasta las próximas Navidades, pero se llevan también regalo porque esta escena de felicidad compensa cualquier mal rato.