Cabalgata de los Reyes Magos 2026: Melchor, Gaspar y Baltasar traen alegría y regalos a las calles de España
La cabalgata de los Reyes Magos en Madrid ha comenzado puntualmente a las 18:00 horas y con una gran afluencia de público, a pesar de las frías temperaturas previstas durante el desfile (entre 4 y 2 ºC, con sensación térmica de hasta -3 ºC). El cortejo, integrado por un total de quince carrozas y unas 2.100 personas, recorrerá diferentes calles de la capital hasta llegar, las 21.00 horas, a la plaza de Cibeles.
Bajo el lema de 'El saber es compartido' va acompañada de abanderados, cientos de pajes, espectáculos y grandes elementos durante su recorrido, que cuenta con gradas con más de 8.000 plazas, 2.200 en Cibeles, y que a estas horas están ya prácticamente llenas.
La Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, un cortejo compuesto por 33 carrozas que alcanza una longitud de un kilómetro y medio, recorre desde poco después de las 16:00 horas las calles de Sevilla entre la alegría de decenas de miles de sevillanos que acompañan y aplauden el cortejo a pesar de una lluvia momentánea.
El rey Melchor ha pedido a todos los niños de Barcelona que "no pierdan nunca la ilusión de hacer de nuestro mundo un lugar mejor", ya que "así damos el primer paso para que sea posible". Así, ha agradecido a los centenares de personas que han acudido a recibirles "la calurosa bienvenida", y ha señalado que los mas pequeños, al igual que los Reyes Magos, "hacen magia cuando dicen palabras bonitas o hacen gestos bonitos".
Tras una ajetreada noche, los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar no descansarán este martes 6 y volverán a sembrar de ilusión las calles de diferentes núcleos de la provincia de Huelva.
Monachil suspende su cabalgata de Reyes y la traslada a la carpa municipal
El Ayuntamiento de Monachil suspende la cabalgata de Reyes Magos por la lluvia y la traslada a la carpa municipal ubicada en el Parque de los Aragones. Hasta las 20:00 horas, Sus Majestades estarán en el Auditorio Jorge García Tudela, en la Casa de la Cultura, para que ningún niño se quede sin verlos.
El rey Melchor le pide a los niños en Barcelona "que nunca pierdan la ilusión"
"No pierdan nunca la ilusión de hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Así damos el primer paso para que sea posible", ha recalcado el rey Melchor, quien no ha dudado en dejar este mensaje a los más pequeños. Su Majestad ha agradecido el caluroso recibimiento de todos y ha recordado que los niños "hacen magia cuando dicen palabras bonitas o hacen gestos bonitos".
Sus Majestades recorren las calles de Sevilla a pesar de la lluvia
El sol lucía en el momento en el que las primeras carrozas salían del edificio central de la Universidad de Sevilla, pero poco antes de las 17:00 horas de la tarde, contradiciendo el pronóstico meteorológico que alejaba la amenaza de lluvia, cayó un chaparrón que no ha hecho mella en el ánimo festivo de la gente ni en el jolgorio propio del recorrido.
'El saber es compartido', el lema de la cabalgata de los Reyes Magos en Madrid
Abanderados, cientos de pajes, espectáculos y grandes elementos componen la cabalgata de Sus Majestades en Madrid, donde cuentan con gradas con más de 8.000 plazas, 2.200 en Cibeles. A estas horas, ya están prácticamente llenas.
En la plaza de Cibeles, el Teatro Circo Price ofrecerá un fragmento de su espectáculo Circo Price en Navidad-Sueña Despierto, dirigido por José Luis Iborra. Luego actuará el cuerpo de baile de la cabalgata y finalmente habrá un espectáculo del mago Jorge Blass.