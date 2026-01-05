Monachil suspende su cabalgata de Reyes y la traslada a la carpa municipal

Los Reyes Magos inician su cabalgata en Madrid con gran afluencia de público pese al frío

La cabalgata de los Reyes Magos en Madrid ha comenzado puntualmente a las 18:00 horas y con una gran afluencia de público, a pesar de las frías temperaturas previstas durante el desfile (entre 4 y 2 ºC, con sensación térmica de hasta -3 ºC). El cortejo, integrado por un total de quince carrozas y unas 2.100 personas, recorrerá diferentes calles de la capital hasta llegar, las 21.00 horas, a la plaza de Cibeles.

Bajo el lema de 'El saber es compartido' va acompañada de abanderados, cientos de pajes, espectáculos y grandes elementos durante su recorrido, que cuenta con gradas con más de 8.000 plazas, 2.200 en Cibeles, y que a estas horas están ya prácticamente llenas.

La Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, un cortejo compuesto por 33 carrozas que alcanza una longitud de un kilómetro y medio, recorre desde poco después de las 16:00 horas las calles de Sevilla entre la alegría de decenas de miles de sevillanos que acompañan y aplauden el cortejo a pesar de una lluvia momentánea.

El rey Melchor ha pedido a todos los niños de Barcelona que "no pierdan nunca la ilusión de hacer de nuestro mundo un lugar mejor", ya que "así damos el primer paso para que sea posible". Así, ha agradecido a los centenares de personas que han acudido a recibirles "la calurosa bienvenida", y ha señalado que los mas pequeños, al igual que los Reyes Magos, "hacen magia cuando dicen palabras bonitas o hacen gestos bonitos".

Tras una ajetreada noche, los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar no descansarán este martes 6 y volverán a sembrar de ilusión las calles de diferentes núcleos de la provincia de Huelva.