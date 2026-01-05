Patricia Martínez 05 ENE 2026 - 08:30h.

Los Reyes Magos, a punto de llegar a todas las localidades gallegas para repartir regalos e ilusión

Los Reyes Magos utilizarán aviones y trenes para llegar a todos los rincones

VigoLos Reyes Magos están ya casi llegando a Galicia y lo harán cargados de regalos, para protagonizar la noche más mágica del año. Por eso, todas las localidades se preparan para darles la bienvenida y el mejor recibimiento posible este 5 de enero.

Antes de visitar las casas de los niños gallegos, desfilarán por las calles de decenas de localidades gallegas en una jornada llena de magia, ilusión y fantasía.

Vigo contará con cabalgata estática matinal y en movimiento por la tarde

La ciudad viguesa, uno de los destinos más buscados para disfrutar de la magia de la Navidad, prepara el recibimiento a sus majestades con doble cita, como ya es habitual estos últimos años.

La cabalgata estática de los Reyes Magos se ubicará un año más la avenida de Castelao, este lunes 5 de enero de 2026 y se podrá visitar entre las 11:00 y las 14:00 horas.

Ya por la tarde, la Cabalgata en movimiento arrancará a partir de las 18:00 horas y saldrá desde la misma Avenida de Castelao, recorriendo la Plaza de América, y la calle Camelias, hasta la plaza del Bicentenario. En ese punto, los Reyes Magos se bajarán de sus carrozas para desplazarse primero en coches, y luego a pie hasta Porta do Sol para saludar a los niños. Alrededor de las 20.30 horas, está previsto que sus majestades sean recibidas por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en la Puerta del Sol, quien les entregará a los tres magos de Oriente las llaves de la ciudad, para que puedan acceder a los hogares de todos los niños de la ciudad y dejarles sus juguetes. En ese punto, también está previsto que los Reyes Magos les dediquen unas palabras a los niños congregados para saludarlos.

La temática de este año gira en torno a la magia y la fantasía, con carrozas con diseños elaborados y espectáculos de animación que llenarán de color y música las calles de la ciudad.

En Pontevedra los Reyes recibirán a los niños por la mañana

En Pontevedra todo está previsto también para la llegada de los Reyes Magos. Durante la mañana del lunes 5 de enero desde las 11 horas se celebrará la recepción oficial, que en esta ocasión se realizará en la casa Consistorial, en la Plaza de España. Ahí los Reyes serán recibidos con todos los honores por el alcalde de la ciudad y los niños que lo deseen podrán acercarse durante la mañana, a saludar a sus Majestades, y en el caso de los más rezagados, a entregarles sus cartas o pedirle directamente los juguetes y regalos.

La Cabalgata partirá a las seis de la tarde, por las diferentes calles de Pontevedra, y está previsto que haga el recorrido que suele habitual todos los años. La comitiva de las carrozas partirá de la Avenida de Lugo, seguirá por Loureiro Crespo, Benito Corbal, pasando después por la Praza da Peregrina, Michelena, la Praza de España y terminarán en la Alameda. Como curiosidad, tan solo hace unos días, se han podado algunos árboles en la calle Benito Corbal para que las carrozas pasen sin problemas y no haya daños en los árboles.

Los Reyes Magos llegarán a Santiago en avión

Los Reyes Magos de Oriente cambian su medio de transporte en este 2026 y como novedad, llegarán este año a Santiago de Compostela en avión. Está previsto que sus Majestades aterricen en el aeropuerto de Lavacolla a media mañana del lunes, y será allí, en la propi terminal, donde mantengan su primer encuentro y saludo, con todos los niños de la ciudad que quieran recibirles a su llegada a la capital gallega. Desde allí está previsto que se desplacen al Espazo Cultural Rosalía de Castro, donde a las 12:00 horas recogerán las cartas de los niños más rezagados.

Como todos los años habrá restricciones de tráfico y aparcamiento a partir de las primeras horas de la tarde del lunes 5 de enero, el día de la Cabalgata de Reyes de Santiago 2026, para facilitar el paso de los Magos de Oriente y todas las carrozas.

La Cabalgata partirá desde las 17:30 horas en la Praza da Mercé del barrio de Conxo. El recorrido será el mismo que el año pasado. Tras partir desde el centro socio cultural de Conxo, desfilarán por toda la avenida de Ferrol. Luego, pasarán por la calle Frei Rosendo Salvado hasta llegar a la Praza Roxa y allí enfilarán por República del Salvador y subirán por la calle del Hórreo hasta llegar a la Praza de Galicia, entrando por la Rúa da Senra al Casco Histórico.

Ya en la zona vieja, seguirán su desfile por la Rúa do Vilar, Praza das Praterías hasta llegar al Concello, en la Praza do Obradoiro. Sobre las 19.30 horas está previsto que termine el recorrido y se realice la tradicional recepción Real en el Pazo de Raxoi donde también recibirán y saludarán a los niños allí congregados. Si todo sigue el horario previsto, sobre las 19.30 horas tendrá lugar la tradicional recepción Real en Pazo de Raxoi donde, a continuación, recibirán a los niños allí congregados.

En A Coruña la cabalgata estará dedicada a la astronomía

La Cabalgata de los Reyes Magos en A Coruña estará inspirado en la astronomía y los fenómenos celestes, en referencia al eclipse total que podrá verse en la ciudad el próximo 12 de agosto, un acontecimiento histórico que no se producía en España desde hace más de un siglo. El desfile contará con 13 carrozas: tres dedicadas a los Reyes Magos, tres municipales y otras siete pertenecientes a entidades colaboradoras. A ellas se sumarán dieciséis compañías artísticas y varias carrozas tradicionales, entre ellas algunas de las más aclamadas tradicionalmente por los pequeños, como las de los Bomberos y Protección Civil, además de una nueva carroza de la Policía Local. En total, participarán alrededor de 1.000 personas y se repartirán 7,5 toneladas de caramelos blandos.

El itinerario de la comitiva real arrancará a las 17.30 horas desde la calle Revolución Francesa, manteniendo la apuesta municipal por "iniciar el desfile cada año en un barrio" distinto. Sus Majestades y su comitiva pasarán después por la ronda de Outeiro en dirección a la avenida de Alfonso Molina. Tras cruzarla, las carrozas irán a Alcalde Pérez Ardá, Fernández Latorre y Cuatro Caminos.

Luego, la cabalgata pasará por A Palloza hasta llegar a los Cantones y la Marina. Los Reyes Magos acabarán su recorrido, como es tradicional, en la plaza de María Pita, aproximadamente a las 20.00 horas.

Como en ediciones anteriores, el Concello de A Coruña habilitará puntos accesibles para personas con movilidad reducida, situados en la avenida Alcalde Pérez Ardá y en la zona de la Autoridad Portuaria. Y también se dispondrán puntos sin ruido en la ronda de Outeiro, a la altura de la avenida de Arteixo y del hotel, así como frente al Teatro Colón.

Los Reyes Magos llegan a Ourense en el AVE

Los Reyes Magos han elegido un año más el tren de alta velocidad para llegar a la ciudad de Ourense y llevarles la magia y la ilusión a todos los niños de la ciudad de las burgas.

A las seis de la tarde del próximo lunes está previsto que arranque la Cabalgata desde la Estación del AVE de Ourense, con todas las carrozas participantes, que recorrerán después la rúa Progreso hasta llegar a la sede del Concello, en la Praza Maior. Alrededor de las 19.30 horas está previsto que la comitiva llegue al Concello, para ser recibidos por el alcalde en la recepción real.

Durante toda la cabalgata, los pajes y los participantes en las diferentes carrozas u comparsas repartirán, como ya es tradicional, miles de kilos de caramelos para que ningún niño se quede sin los suyos. En esta ocasión, serán blandos, de sabores de frutas y sin gluten. Además, varios grupos de música y charangas pondrán el ritmo y la música durante el recorrido de la cabalgata.

La cabalgata de Lugo estará dedicada a los mundos fantásticos

La cabalgata de este año en Lugo está dedicada a los mundos fantásticos y a aquellos seres que los habitan, en una explosión de magia y fantasía que todos los niños podrán disfrutar el próximo lunes 5 de enero.

El recorrido de la comitiva por las calles de Lugo será el habitual, saliendo a las 18:00 del Parque de A Milagrosa, y pasando por Monte Faro, avenida de A Coruña, San Fernando, Santo Domingo, San Marcos y Raíña, finalizando el trayecto en la plaza Mayor alrededor de las 19:30 horas. Ya dentro del Ayuntamiento, está previsto que los Magos de Oriente recibirán a todas las niñas y niños que entren a saludarlos.

La cabalgata de este año está dedicada a los mundos fantásticos y a aquellos seres que los habitan. Se trata de mundos creados en la ficción literaria, en el cine, juegos de rol y en la tradición oral, según han adelantado desde el Concello de Lugo . Melchor, Gaspar y Baltasar contarán con cuatro carrozas, una para cada uno de ellos y otra para poder llevar los regalos de todas las niñas y niños de Lugo.