A simple vista es una etiqueta, pero para los estafadores es un tesoro
“Si tiras estas cajas sin eliminar estos datos se lo estás regalando a cualquiera que se los encuentre”, advierten
Los delincuentes aprovechan cualquier descuido para salirse con la suya y en estos días donde las compras online se disparan y recibimos más paquetes de lo habitual, la Policía Nacional manda un consejo a los ciudadanos para que un simple descuido no nos salga caro.
“A simple vista es una etiqueta, pero para los estafadores es un tesoro”, advierte la Policía Nacional a través de un vídeo publicado en redes sociales.
En las etiquetas de los paquetes que llegan a casa existe mucha información, nombre, dirección e incluso número de teléfono, información que los delincuentes pueden aprovechar para realizar estafas e incluso suplantación de identidad.
“Si tiras estas cajas sin eliminar estos datos se lo estás regalando a cualquiera que se los encuentre” por eso piden que se rompan las etiquetas o se tachen los datos de estas antes de deshacernos de las cajas o sobres.
Un gesto que “solo llevará unos segundos y evitarás riesgos innecesarios”.
‘Dumpster diving'
El ‘dumpster diving' es estafa de los delincuentes que rebuscan en la basura para hacerse con los datos personales y bancarios que muchos dejan en las cajas y paquetes de mensajería. Con ellos pueden suplantar nuestra identidad y lograr una mayor cantidad de información para robarnos.
Estos datos pueden servir a los ciberdelincuentes para hacerte llamadas o enviarte correos en nombre, supuestamente de la tienda en la que lo has comprado.
Los delincuentes repiten más o menos el mismo guion: aseguran que tienes que devolver el producto por distintos problemas o que tu compra te incluye una oferta de descuento en otros productos. Cualquiera de esas historias que pueden elaborar gracias a que tienen tus datos, esos que has dejado en la basura.