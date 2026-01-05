Celia Molina 05 ENE 2026 - 12:48h.

La Fundación Princesa de Asturias ha emitido un comunicado oficial sobre el fraude desarrollado con la imagen de Leonor

La princesa Leonor, bautizada como "la heredera real definitiva de la generación Z" por la prensa extranjera

El imparable desarrollo de la Inteligencia Artificial ha abierto un gran abanico de posibilidades para el futuro de la humanidad, pero también ha provocado la proliferación de ciberdelitos como la suplantación de la identidad, tipificado por el Código Penal. La capacidad de las nuevas tecnologías para suplantar la imagen y la voz de reconocidos personajes ha causado más de un disgusto a actores, actrices y cantantes como Taylor Swift o Rosalía, cuyas fotos han sido transformadas y compartidas en la red con fines sexuales.

Ahora, la Princesa Leonor ha sido la nueva víctima de una estafa criminal, que ha usado su imagen para recaudar falsos fondos solidarios destinados a la reputada Fundación Princesa de Asturias. Dada la repercusión del delito, la propia entidad ha tenido que pronunciarse públicamente para advertir de lo ocurrido: "La Fundación Princesa de Asturias advierte de que no dispone de programas de ayuda económica, subvención de proyectos, sorteos u otros mecanismos de naturaleza monetaria, destinados a ciudadanos particulares", han dicho al inicio de su comunicado oficial.

"Se han detectado perfiles de Leonor falsos"

"De igual modo - continúan- Su Alteza Real la Princesa de Asturias no solicita, ofrece o gestiona aportaciones económicas bajo circunstancia alguna a través de esta Fundación. Cualquier mensaje o perfil que afirme lo contrario carece de legitimidad. La única información veraz es la publicada a través de los canales oficiales de la Fundación Princesa de Asturias y de la Casa de Su Majestad el Rey", han dicho, para dejar claro que Leonor no es una figura personal a través de la que la Fundación recaude ninguna cantidad de dinero, por mucha presencia que la hija mayor de los Reyes de España pueda tener en las redes sociales.

Los afectados deben informar a las autoridades

"Se han detectado perfiles falsos y comunicaciones fraudulentas en redes sociales, que usurpan la identidad de la Fundación Princesa de Asturias y de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, para realizar proposiciones de carácter económico y/o recaudar dinero. Se recomienda a los ciudadanos que puedan verse afectados, que pongan estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes. La Fundación lamenta las posibles molestias y daños generados en su nombre a través de estas prácticas delictivas", han concluido.

Hay que recordar que el delito de estafa del artículo 248 del Código Penal español castiga a quien, con ánimo de lucro, "usa un engaño suficiente para crear un error en otra persona, llevándola a realizar un acto de disposición patrimonial que causa un perjuicio económico propio o ajeno, exigiendo la concurrencia de estos elementos: engaño bastante, error inducido, acto de disposición voluntario, perjuicio patrimonial y ánimo de lucro".

Así mismo, el artículo recuerda que "los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado, las relaciones entre este y el defraudador y los medios empleados por este".