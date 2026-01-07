Se sabe que existían denuncias por maltrato contra el presunto feminicida, que fue detenido

Una mujer ha fallecido, Pilar de 38 años ha sido asesinada presuntamente por su expareja el pasado domingo en Quesada (Jaén), es la primera víctima mortal de la violencia de género en España en 2026 y la número 1.342 desde que se empezaron a contabilizar los feminicidios en 2003.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este miércoles la naturaleza machista del crimen y ha informado de que existían denuncias por maltrato contra el presunto feminicida, que ya fue detenido tras conocerse los hechos.

El cuerpo sin vida de Pilar fue encontrado en un paraje de Los Molinos, cercano al centro de Quesada, fue asesinada con un arma blanca

De nacionalidad española, al igual que el presunto feminicida, se había separado hace un año del hombre que finalmente acabó con su vida, había una orden de alejamiento en vigor.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.