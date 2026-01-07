El cartel de Sinaloa y sus trucos para ocultar la droga: lo último, un Popeye gigante

Malena Guerra 07 ENE 2026 - 16:34h.

Los cárteles de la droga cada vez buscan escondites más recónditos o imaginativos para ocultar la droga.

La Policía y la DEA desmantelan la red del cártel de Sinaloa que enviaba metanfetamina oculta en mármol.

Compartir







Los cárteles de la droga cada vez buscan escondites más recónditos o imaginativos para ocultar la droga. Un ejemplo es el último truco del cártel de Sinaloa para introducir droga en nuestro país. Lo han intentado nada menos que en un Popeye gigante dorado. Cuarenta kilos de metanfetamina solo en la base de la estatua por el que hubieran conseguido hasta medio millón de euros.

Los narcos han sido detenidos en Madrid. Otro golpe al cartel de Sinaloa , y van varios, que logra frustrar la entrada de esta peligrosa y adictiva droga. Un emergente narcotraficante español aliado con el cartel dirigía el operativo. Se movía entre Dubái y México y fue detenido nada mas pisar el aeropuerto.

PUEDE INTERESARTE Investigadores españoles crean un sensor que detecta la burundanga en una bebida y evita la sumisión química

Era la forma de llevar la droga a diversos puntos de España o Europa. De esa distribución se encargaba el hombre del cartel de Sinaloa en España .

Para traerla a España los mexicanos utilizaban otro camuflaje, el mármol de un empresario alicantino que se estaba haciendo de oro. Los mexicanos del cartel producen la metanfetamina que llegaba a España camuflada en cargamentos de mármol. Gracias a un empresario, alicantino, que se estaba haciendo de oro La presión en Europa sobre los laboratorio de droga de síntesis preocupa porque los carteles intentan traerlos a España.

La Policía Nacional ha dado por desmantelada, en la segunda parte de la 'Operación Saga' junto con agentes de la DEA estadounidense, la organización criminal hispano-mexicana vinculada al cártel de Sinaloa presuntamente responsable del principal punto de abastecimiento de metanfetaminas de Europa.

Han sido detenidas nueve personas, entre ellas un miembro del cártel de Sinaloa escondido en un piso de Madrid que recibía 2.500 euros mensuales a cambio de su silencio, así como el propietario de una empresa de mármol al que le encontraron cerca de tres millones de euros en un búnker bajo el suelo de una de sus naves, según ha informado la Policía Nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se trata de la segunda parte de la 'Operación Saga' que dio como resultado la segunda mayor intervención de metanfetaminas de Europa. Los nueve detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, comenzó en el año 2023 con la primera fase de la 'Operación Saga', que supuso la intervención de 1.800 kilos de metanfetamina. Resultó ser la segunda mayor aprehensión de metanfetamina de toda Europa desmantelando el principal punto de abastecimiento de drogas de síntesis en territorio europeo que operaba desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tras este golpe, los agentes tuvieron conocimiento de que nuevos miembros de la organización asentados tanto en España como en México estaban intentando reestructurarse económicamente.

Por otro lado, se localizó al líder de la red criminal de narcotransportistas, que lideraba las operativas entre Dubai y México y la de los restantes miembros de la organización. En los registros realizados en siete domicilios de Valencia (2), Alicante (3), Málaga (1) y Madrid (1) se incautaron siete relojes de lujo, siete móviles, dispositivos de geolocalización y diversa munición.

La operación se ha saldado con la detención de nueve personas como presuntas responsables de los delitos pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales ingresando tres de ellas en prisión. Con esta operación se da por desarticulado este entramado criminal, considerado por los investigadores el más potente de Europa en cuanto al tráfico de drogas de síntesis.