La autoridad de guardia en el Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ha decretado la prisión preventiva comunicada y sin fianza para la madre del bebé recién nacido que fue hallado el pasado domingo muerto en uno de los baños de un hospital del sur de Gran Canaria.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en concreto, a la mujer se le achaca un presunto delito de asesinato con alevosía. Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado domingo, 4 de enero, cuando el vigilante de seguridad avisó de que habían localizado un bulto en uno de los baños del centro hospitalario que resultó ser un feto ensangrentado y envuelto en papel higiénico.

Hasta el lugar acudieron entonces los agentes de la Policía Nacional, quienes pudieron identificar y detener a una mujer que permaneció custodiada en el hospital mientras los efectivos continuaron con la investigación de los hechos.

Encontraron a la mujer en una marquesina en la puerta del centro

La mujer, de 31 años, dio a luz sin ningún tipo de ayuda por parte de los servicios del centro sanitario. Una trabajadora del hospital fue la que avisó de que había un cadáver de un bebé ensangrentado y envuelto en papel que había sido abandonado en los baños del centro.

Los agentes que se hicieron cargo de la investigación acudieron al lugar a recabar más pruebas e incluso revisaron las cámaras de seguridad para dar con la persona responsable de este abandono. De esta manera, pudieron dar con la mujer de 31 años, la cual fue detenida en el exterior del centro sanitario, concretamente en la marquesina de guaguas que hay a la entrada del recinto.

El bebé nació vivo y llegó a llorar

En el momento de la detención, la mujer todavía llevaba puesta la ropa con la que supuestamente dio a luz y estaba llena de sangre. La detenida declaró a los agentes que desconocía que estaba embarazada y que acudió al hospital porque se encontraba mal. Entonces dio a luz en el baño sola. Además, añadió que el bebé nació vivo y que incluso llegó a llorar cuando nació.

Desde el hospital afirman que no consta que la mujer fuese paciente y que en ningún momento pidió ser atendida por los médicos hasta que fue detenida. Tras la investigación y habiendo escuchado el relato de los hechos de la mujer, han decretado su ingreso preventivo en prisión por un delito de asesinato con alevosía.