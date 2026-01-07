Rocío Amaro 07 ENE 2026 - 15:36h.

La Guardia Civil investiga una presunta agresión grupal sufrida por una menor de 15 años durante la celebración de Nochevieja en Alhaurín de la Torre, Málaga

La adolescente habría recibido golpes y taconazos en la cabeza por parte de varias menores, según asegura su madre

MálagaLa Guardia Civil ha confirmado que se ha presentado una denuncia por una presunta agresión grupal sufrida por una menor de 15 años durante la celebración de la Nochevieja en Alhaurín de la Torre (Málaga). Según han señalado fuentes del instituto armado, "la denuncia se ha confirmado y se está trabajando sobre la misma, dentro de la normalidad de este tipo de casos".

Los hechos habrían ocurrido en una carpa instalada en el municipio para despedir el año. Ha sido la madre de la menor quien ha hecho pública la denuncia a través de las redes sociales, donde además ha solicitado colaboración ciudadana para esclarecer lo ocurrido.

En su mensaje, la mujer ha asegurado que su hija "fue víctima de una agresión colectiva extremadamente violenta por parte de cinco niñas", y ha descrito que la menor "recibió una paliza, incluyendo taconazos en la cabeza". Según su relato, durante la agresión se produjeron "insultos y gritos diciendo ‘mátala, mátala’, lo que hizo que la situación se volviera aún más violenta".

La madre ha explicado que la intervención de un adulto fue clave para frenar la agresión. "Gracias a la intervención de un señor que logró separarlas y protegerla, hoy mi hija puede contarlo. Estaremos eternamente agradecidos por cómo actuó", ha escrito.

La familia denuncia nuevas amenazas tras la presunta agresión

En su denuncia pública, ha advertido además de que la situación no habría terminado tras la agresión. "Las agresoras siguen contactando con amigos de mi hija, pidiendo su número de teléfono y amenazando con volver a pegarle otra paliza", ha asegurado.

Ante esta situación, la familia ha pedido ayuda para recabar información. "Si alguien presenció lo ocurrido, tiene vídeos, fotos o cualquier tipo de información, por favor, rogamos que lo denuncie en la Guardia Civil. Cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ser clave", ha señalado, añadiendo que "compartir este mensaje también ayuda".

La madre ha insistido en que el objetivo de hacer público el caso es proteger a su hija. "No podemos permitir que una menor viva con miedo ni que una agresión así quede impune", ha concluido.

Por el momento, la Guardia Civil mantiene la investigación abierta para esclarecer lo sucedido durante esa noche y determinar posibles responsabilidades.