El incidente ha provocado daños en el material de la cocina, aunque el hospital garantiza el servicio de cocina para los pacientes

No se han lamentado daños personales

Compartir







El Hospital de León ha vivido este jueves un suceso tan inesperado como atípico después de que se produjese una explosión de una máquina calientaplatos que ha dejado en jaque a parte de su área de cocina. Aunque desde el Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) garantizan que se proveerá correctamente el servicio de comida para los pacientes, la situación ha provocado momentos de incertidumbre ante lo ocurrido.

Los hechos han tenido lugar en el interior de la cocina del centro hospitalario, donde la explosión ha provocado importantes daños, aunque ninguno de carácter personal.

El servicio de comida, garantizado pese a los daños en la cocina tras la explosión

Según recoge El Español citando fuentes hospitalarias, el incidente derivaría de una sobrepresión en la máquina, que funciona con vapor, por circunstancias que se investigan.

Tras los hechos, que han alterado la rutina en el lugar en el momento en que se ha producido, desde el hospital han comenzado a trabajar para evaluar los daños y, al mismo tiempo, asegurar que los pacientes recibirán la comida, habida cuenta de que distintos materiales de la cocina han resultado dañados.

Según el citado medio, desde el hospital lanzan un mensaje de tranquilidad respecto a dicho servicio de comida, recordando además que, ante cualquier circunstancia, siempre existe también la opción de catering.

En este sentido, buscando las soluciones a la imprevista incidencia, abordan un plan de contingencia para mitigar su impacto.