08 ENE 2026

En un vídeo difundido en redes, el agente no da crédito ante un coche que tiene colocadas dos balizas

El mapa en tiempo real de las balizas V16: la nueva polémica que reabre el debate sobre la protección de datos y la seguridad

Es la polémica del momento en las carreteras. La baliza V16 no ha dejado de generar debate desde el anuncio de su obligatoriedad para sustituir a los clásicos triángulos de emergencias. Pese a las aclaraciones por parte del director de la DGT, Pere Navarro, en torno a las dudas de la baliza o contra los bulos difundidos en redes, el tema parece seguir generando polémica.

La última, el mapa de geolocalización en tiempo real de las que están activas. Un documento que se puede consultar fácilmente y que muestra la carretera en la que ha sido activada la baliza, el punto kilométrico o el sentido de la orientación. Los detractores dicen que podría ser una exposición de datos personales que podrían ser usados por delincuentes o grúas pirata.

Sin embargo, la DGT responde que es información con datos anónimos, que cumple la ley de protección de datos, y que ayuda a la gestión del tráfico y al propio conductor. Pero, desde un principio, una de las características que más se ha cuestionado sobre la baliza V16 es su supuesta baja visibilidad. De hecho, en redes se ha visto un vídeo de un guardia civil de Tráfico que cuenta su primera experiencia con este polémico geolocalizador.

En el vídeo, difundido por el perfil Beneméritos GC, y grabado por un agente, se ve a un coche que se ha quedado tirado en el arcén derecho de una carretera. En el vídeo se ve como el conductor decidió colocar no una, sino dos balizas. “Tiene puestas dos balizas. La de la izquierda es la homologada y la de derecha las antiguas que están sin homologar. No se ven una mierda”, zanja.

El agente dice en el vídeo que “se ven más los intermitentes que las balizas que tiene puestas”, concluye. En medio de esta polémica implantación, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicado este jueves que no se multará a los conductores que no lleven la baliza en sus coches durante un periodo “razonable”. Las fuerzas y cuerpos de seguridad serán "flexibles" ha asegurado el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, subrayando que el objetivo es "salvar vidas".