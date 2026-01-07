Patricia Martínez 07 ENE 2026 - 11:22h.

El joven pasó sus primeros años de vida en la aldea de VIlariño de Poldras, al cuidado de su abuela

OurenseEn la pequeña aldea de Vilariño das Poldras, en el concello orensano de Sandías, apenas viven durante el invierno una decena de vecinos. Todos aquí conocían a Guillermo, como le llamaban, ya que el joven pasó en el pueblo sus primeros años de vida al cuidado de sus abuelos paternos. Guillaume Dios, de 18 años, es uno de los 40 fallecidos en el incendio ocurrido en la madrugada de Año Nuevo en el bar Le Constellation, en la estación de montaña Crans-Montana de Suiza.

Las raíces de este joven, hijo de la emigración estaban en esta aldea orensana donde estos días los vecinos siguen conmocionados, al confirmarse que Guillermo es una de las víctimas mortales del incendio.

Guillermo pasó varios años en Sandiás al cuidado de sus abuelos paternos

El joven era nieto de gallegos, aunque su padre era suizo y su madre de origen rumano. Guillermo pasó parte de su infancia en Vilariño das Poldras, al cuidado de sus abuelos, y acudía al colegio público de Sandiás, tal y como confirmaba su abuela Bernardina Blanco, desolada, a la Televisión de Galicia. Guillermo era su único nieto. A los seis años, se fue a Suiza donde residía actualmente con su padre, y donde continuó sus estudios, pero en estos años no había perdido el contacto con Galicia, donde visitaba a su abuela con cierta frecuencia.

El alcalde de Sandiás, Felipe Travieso, ha lamentado el fallecimiento, recordando al joven y a los años que pasó en el pueblo y ha pedido que respeten el dolor de la familia, especialmente de la abuela.

Todavía se investigan las causas del trágico incendio que ha dejado 40 fallecidos

El domingo pasado se confirmó él era una de las 40 víctimas mortales de la tragedia en Crans-Montana. La madrugada de Nochevieja, eran muchos los adolescentes que disfrutaban de la noche en el bar Le Constellation cuando se declaró un voraz incendio, cuyas causas aún se están investigando. La mitad de los fallecidos eran menores de edad.

En los últimos días se han conocido vídeos donde se aprecia que se encendieron bengalas en el interior del local, lo que pudo hacer que alguna de ellas prendiera en el aislante del techo, que era inflamable.