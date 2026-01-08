Vecinos de un pueblo de Jaén ayudan a salvar la vida de un joven en el incendio de su casa

Rocío Amaro 08 ENE 2026 - 12:14h.

La rápida actuación de la Policía Local de Alcaudete (Jaén), junto a la colaboración decisiva de vecinos, permitió rescatar con vida a un joven atrapado en el incendio de una vivienda

Los agentes y los vecinos coordinaron esfuerzos para sacarlo por un patio trasero mientras se controlaba la propagación del fuego

JaénLa rápida actuación de la Policía Local de Alcaudete, en la provincia de Jaén, y la colaboración de varios vecinos han resultado decisivas para salvar la vida de un joven que quedó atrapado en el incendio de una vivienda registrado en la tarde de ayer en la localidad.

Según ha informado la propia Policía Local a través de una comunicación oficial, los hechos se produjeron cuando varios vecinos alertaron de que una vivienda se encontraba en llamas y de que en su interior podría haber un joven. De inmediato, una patrulla se desplazó hasta el lugar, donde los agentes comprobaron la gravedad de la situación, con abundantes llamas y una intensa acumulación de humo saliendo del inmueble afectado.

Ante el riesgo inminente, los agentes actuaron con rapidez y, con la ayuda de varios ciudadanos, accedieron a una vivienda colindante. Desde allí lograron localizar al joven en el patio trasero de la casa incendiada. Mientras tanto, agentes y vecinos trabajaron conjuntamente para evitar que el fuego se propagara hacia la zona en la que se encontraba el afectado y hacia las viviendas aledañas.

Varios vecinos intentaron entrar en la vivienda para salvar al joven

La Policía Local destaca que, en esos momentos críticos, las indicaciones constantes tanto de los agentes como de los vecinos resultaron cruciales para mantener al joven a salvo. Al mismo tiempo, la labor policial fue también determinante para impedir el acceso al interior de la vivienda en llamas, ya que, debido al nerviosismo generado por la situación, varias personas intentaron entrar a través del humo y el fuego. Los agentes impidieron de forma rotunda estas acciones, garantizando así la seguridad de todos los presentes.

Paralelamente, otro grupo de vecinos accedió por una segunda vivienda limítrofe, cuyo patio trasero comunicaba con el inmueble afectado por el incendio. Gracias a esta vía alternativa, lograron finalmente sacar al joven al exterior, poniéndolo a salvo.

Los Bomberos de Alcalá la Real llegaron cuando el joven ya se encontraba a salvo

Una vez evacuado, el afectado fue atendido por los servicios sanitarios desplazados al lugar, encontrándose fuera de peligro, según ha confirmado la Policía Local. Posteriormente, a la llegada de los Bomberos de Alcalá la Real, estos se hicieron cargo de la situación y procedieron a la extinción completa del incendio.

La zona permaneció acordonada durante un tiempo para garantizar la seguridad, mientras se ventilaba el inmueble afectado y se comprobaba que no existían nuevos focos de riesgo

La Policía agradece la colaboración ciudadana

Desde la Policía Local de Alcaudete han subrayado la importancia de avisar de inmediato a los servicios de emergencia ante cualquier situación de riesgo, y han agradecido públicamente la colaboración ciudadana, que en esta ocasión ha resultado clave para salvar una vida.

La intervención ha sido muy valorada también por los vecinos, que han mostrado su agradecimiento a través de mensajes públicos. "Gracias a Dios no hay víctimas, gracias a todos los vecinos", señalaba uno de los comentarios. Otros destacaban el trabajo conjunto realizado durante la emergencia, con mensajes como "un trabajo muy bien hecho, bravo por los vecinos" o "muy buen trabajo de todos los que han intervenido, eso os honra".

El joven permanece fuera de peligro, mientras que en el barrio tardarán en olvidar una tarde marcada por la tensión, pero también por la respuesta inmediata de quienes no dudaron en ayudar.