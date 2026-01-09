El joven denunció que había sido asaltado mientras estaba sentado en un banco en la calle

La Policía Nacional detiene a un joven de 25 años por simular un robo con violencia que no sucedió. El arrestado quería evitar una bronca de su madre por haberse roto la chaqueta, según informa ‘El diario de Huesca’. Los hechos ocurrieron en noviembre, cuando acudió a la comisaria tras obtener un parte médico por agresión.

El joven denunció que había sido asaltado mientras estaba sentado en un banco en la calle. Aseguró que tres hombres le habrían amenazado con un cuchillo -con el que supuestamente le rompieron la chaqueta- y le golpearon en la cabeza y en la cara para robarle una cartera con 350 euros.

El joven tenía miedo de la reprimenda de su madre

Los agentes comprobaron que el robo denunciado nunca se había producido después de que el joven confesase que se rompió su chaqueta y tenía miedo de la reprimenda de su madre. Para evitarla, acudió a un centro médico con el fin de conseguir un parte de lesiones por agresión e interpuso una denuncia por un hurto con violencia.

Las autoridades arrestaron al joven el pasado 5 de enero como presunto autor de una simulación de un delito. La Policía Nacional recuerda que fingir ser víctima de una infracción penal o denunciar hechos inexistentes está tipificado en el artículo 457 del Código Penal dentro de los delitos contra la Administración de Justicia y tiene una multa de seis a 12 meses. Este delito no conlleva penas de prisión, pero sí puede generar antecedentes penales.