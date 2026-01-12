Hermana de la adolescente de 13 años que saltó al vacío con su pareja: "Ella no lo habría hecho"

'Vamos a ver' ha hablado con la hermana de la menor de 13 años que se precipitó al vacío junto a su pareja en La Rioja

Conmoción en La Rioja tras la muerte de un joven de 20 años y una niña de 13: todo lo que se sabe de su fallecimiento

Una adolescente de 13 años y un joven de 20 se precipitaban al vacío desde un edificio en obras este pasado sábado en La Rioja presuntamente porque su amor estaba prohibido y la familia de la menor no aprobaba esta relación.

'Vamos a ver' ha podido hablar con la hermana de esta menor, que rota de dolor ha querido destacar que su hermana tenía "muchas ganas de vivir".

"Estoy hundida y rota. No sé ni qué decir porque no tengo palabras. Solamente espero que vuelva algún día", ha comenzado.

Hermana de la adolescente de 13 años que saltó al vacío con su pareja: "Tomamos medidas legales, pero no se actuó"

"Sabíamos que estaba con este chico y tomamos medidas legales. No nos gustaba y no se actuó. Solamente sé que ella no habría hecho esto porque era una niña de 13 años y tenía muchas ganas de vivir", ha asegurado.

La familia de la menor había denunciado su desaparición horas antes del trágico hallazgo. Al parecer, la menor, residente en la localidad de Villamediana de Iregua, mantenía una relación con el joven, algo que no aprobaba su familia por la diferencia de edad entre ambos.

Los jóvenes se precipitaron desde el interior de una obra de un edificio en construcción, lugar al que accedieron tras romper una valla de seguridad con un vehículo. El recinto tiene cámaras de seguridad que habrían grabado la entrada de los dos jóvenes.