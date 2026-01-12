Miles de jubilados han recibido la carta enviada por delincuentes en nombre de la Seguridad Social que ha confirmado que se trata de un engaño

La Seguridad Social ha advertido ante un nuevo intento de fraude que tiene como diana a los pensionistas. El ente público cree que miles de jubilados han recibido tiene como falso emisario la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), pero que en realidad es un engaño que busca hacerse con los datos personales y bancarios. Las autoridades han alertado contra estas tácticas de los delincuentes: “Cuidado, no piques”.

La TGSS ha informado de las falsas cartas, a través de sus redes y canales oficiales y otras autoridades que se han hecho eco de la alerta, como la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las autoridades aseguran de que se trata de una estafa muy organizada, que para darle mayor credibilidad usa logotipos oficiales y un lenguaje que simula las comunicaciones administrativas.

El mensaje que contienen las falsas cartas explica que, debido a la entrada en vigor de una nueva ley, algo también falso y a un supuesto ataque informático a los sistemas de Hacienda y de la Seguridad Social, se habrían perdido los datos personales de los ciudadanos.

Con esta justificación los delincuentes piden a los pensionistas, que manden a un correo electrónico varios documentos sensibles para “actualizar” la información en las bases de datos de la Seguridad Social y de esta forma aplicar el aumento del importe de la pensión.