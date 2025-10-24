El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha presentado nueva campaña y ha dado los datos de los ciberataques favoritos

Alerta en WhatsApp por nuevas estafas: las advertencias y soluciones de Meta

En la era de la hiperconexión y la inteligencia artificial, las estafas de ciberseguridad no dejan de proliferar amenazando a los usuarios. Llamadas, mensajes o correos electrónicos fraudulentos siguen a la orden del día y, por eso, extremar la precaución y ser muy cautos en nuestro consumo digital es una cuestión fundamental para evitar caer en la trampa, algo a lo que también contribuye el 017, el teléfono gratuito del Gobierno al que se puede acudir ante cualquier duda o cualquier temor a que nos roben datos o dinero.

Gestionado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el año pasado ese 017 atendió casi 100.000 llamadas. Concretamente, 98.546.

La inteligencia artificial, usada también por los ciberdelincuentes para estafar

Las estafas se reproducen “cada vez más” y, además, "con la inteligencia artificial, por desgracia, es más fácil intentar hacer engaños a través de mensajes, vídeos, falsas campañas…” y otras vías, como explica Félix Barriro, director del INCIBE.

Por todo ello, el número 017 nos debería sonar más, especialmente cuando la sofisticación de los delincuentes ha avanzado tanto que cada vez es más sencillo que, incluso para personas familiarizadas con los medios digitales, se caiga en la trampa.

Ejemplo de ello es precisamente el ministro para Transformación Digital, Óscar López, quien ha contado que él mismo fue víctima de uno de estos ciberdelitos: “Me ocurrió en el pasado. Fui a comprar unas entradas para un musical en Londres y luego era una estafa”, ha señalado en el marco de la presentación de la nueva campaña de su Ministerio sobre el servicio, ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad –017’.

Los ciberataques y los casos más comunes en el 017

Entre los ciberataques más habituales y las causas más habituales de llamada al 017, advierten, se encuentra el phishing (es decir, suplantar la identidad de una entidad de confianza, como un banco o una institución para engañar al usuario y robarle información o dinero), en un 33% de los casos; la propia suplantación de identidad (14%); las compras fraudulentas (8%); o incluso el ciberacoso (5,9%).

Ante el aumento de todas estas situaciones, insisten: hay que extremar la precaución. Ante la tentación de acceder o cliquear en algo, insisten: se debe pensar dos veces. O tres o más, si es necesario...

“Antes de darle al botón, nos pueden llamar”, insiste del director del INCIBE, señalando al 017 para evitar sustos inesperados.

“Si se rompe la cerradura de casa, llamas al cerrajero. Si te roban el acceso a las redes sociales, llamas al 017. Si te da fiebre, llamas al médico. Si tu ordenador tiene un virus, 017. Si te engañan con el cambio en el súper, llamas a la encargada. Si te engañan con la compra online, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa”, reza el vídeo de campaña difundido hoy por el Ministerio de Transformación Digital y de la Fundación Pública.

“Vivimos conectados y, cuando surge un problema en el mundo digital, no tienes por qué enfrentarlo solo. Llama al 017: un equipo experto del INCIBE te escucha y te ayuda los 365 días del año”, insisten.